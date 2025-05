Dia Mundial da Energia: a força invisível que impulsiona a sociedade

A- A+

Em um mundo em constante transformação, no qual a velocidade e o poder da inovação desafiam o tempo e os limites geográficos, celebrar o Dia Mundial da Energia, comemorado nesta semana, é reconhecer o protagonismo de um produto essencial que, embora invisível aos olhos, está presente em todos os locais e em cada conquista da vida moderna. Energia não é apenas a eletricidade que passa pelos fios e alimenta os mais variados equipamentos. Energia é sinônimo de vida pulsante. É o motor silencioso que ninguém vê, mas que gera oportunidades reais de desenvolvimento por onde passa.

Pilar de sustentação da sociedade, a energia elétrica é insumo fundamental para o desenvolvimento econômico e da melhoria de qualidade de vida da população. Enquanto distribuidora de energia, a Neoenergia Pernambuco reconhece sua importância estratégica em disponibilizar um serviço de excelência para atender desde uma simples moradia até os grandes conglomerados industriais do Estado. Nesse sentido, a empresa firmou o compromisso com o Governo de Pernambuco para continuar ampliando os investimentos na infraestrutura energética pernambucana. Entre 2024 e 2028, a companhia investirá mais de R$ 5 bilhões, principalmente em modernização da rede, e expansão da infraestrutura. Um volume robusto de investimento que representa não apenas cifras, mas confiança no futuro, compromisso com as pessoas e certeza de um desenvolvimento econômico regional cada vez mais expressivo.

E esses aportes estão em pleno curso. Nos últimos meses, inauguramos quatro importantes subestações - localizadas em Araripina, Petrolina, Recife e Garanhuns - atendendo todas as regiões e ampliando a capacidade de fornecimento, promovendo estabilidade e garantindo energia de qualidade para milhares de pernambucanos. Ainda neste ano, será a vez da cidade de Paulista receber uma nova subestação, em Maria Farinha, fortalecendo ainda mais a infraestrutura elétrica da Região Metropolitana. Cada uma dessas obras reflete um trabalho dedicado, com engenharia de ponta e foco total na segurança, eficiência e continuidade do fornecimento. Mais do que ativos físicos, essas subestações são marcos do avanço social e econômico do nosso Estado.

A energia elétrica é o motor propulsor de todos os setores da sociedade. Dentro de casa, proporciona conforto, dignidade e inclusão. Nas escolas, permite o acesso à informação e ao conhecimento, além do conforto e da introdução à tecnologia. Nos hospitais, viabiliza o funcionamento de aparelhos vitais, oferecendo esperança e cura. Na indústria, garante produtividade, competitividade e geração de empregos. No agronegócio, torna possível a irrigação automatizada, o armazenamento seguro e o processamento eficiente dos alimentos. No comércio, estimula a economia local e promove oportunidades. Na cultura, ilumina palcos, ativa sons e dá vida às expressões artísticas. A energia está em tudo, do Litoral ao Sertão, como a base invisível de cada movimento de todos nós.

Em Pernambuco, temos presenciado, ano após ano, a energia cumprir seu papel histórico como alavanca do progresso. É ela quem abre caminhos para o crescimento sustentável e fortalece os pilares da cidadania. A Neoenergia Pernambuco tem orgulho de ser parte dessa transformação. Orgulho de entregar, todos os dias, uma energia segura, confiável e moderna. Orgulho de investir, de acreditar e de construir, junto com milhões de pernambucanos, um futuro mais promissor.

Celebrar o Dia Mundial da Energia é, portanto, comemorar os avanços que ela permite, os sonhos que ela impulsiona e o desenvolvimento que ela torna real. É homenagear os profissionais, homens e mulheres, que, com competência e dedicação, fazem essa força chegar a cada canto do nosso Estado. É renovar o compromisso com a excelência, a sustentabilidade e a inovação. E é, acima de tudo, reafirmar o nosso propósito: levar energia para todos os pernambucanos e, com ela, iluminar o caminho de um Pernambuco cada dia mais forte, justo, conectado e pronto para o futuro.



-------------

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também