Dia Mundial de Conscientização da Doença Celíaca: avanços e desafios

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Neste 16 de maio, celebramos o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca (“DC”), data crucial para publicizar os avanços ocorridos neste último ano, bem como os desafios futuros na seara das políticas públicas voltadas para pessoas com doença celíaca.

A DC é uma enfermidade autoimune crônica do intestino delgado, desencadeada pela ingestão de glúten. A reação imunológica danifica as vilosidades intestinais, impedindo a absorção de nutrientes e gerando sintomas e complicações.

Seu tratamento consiste em rigorosa dieta sem glúten. Isso exige eliminar alimentos com glúten e evitar o contato cruzado. A adesão ao tratamento permite a recuperação intestinal e a absorção de nutrientes, mas demanda vigilância na leitura de rótulos e no preparo de alimentos. O diagnóstico precoce é vital para prevenir complicações graves, assim como os custos associados a elas, além de recuperar o bem-estar geral do paciente.

Isto posto, é importante destacar que obtivemos os seguintes avanços importantes neste último ano: (i) publicação, pelo Ministério da Saúde, do novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (“PCDT”) da Doença Celíaca, (ii) protocolo e tramitação de Projetos de Lei, nas esferas Federal e estadual de Pernambuco e (iii) criação do projeto de extensão “Doença Celíaca: diagnosticar cedo é cuidar melhor” pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde em parceria com o Departamento de Nutrição e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da UFPE.

Um dos objetivos do projeto é divulgar as informações do novo PCDT da DC para a sociedade. Para tanto, serão realizadas ações itinerantes por meio de campanhas educativas nas instituições parceiras do Projeto, destacando também o espraiamento para outros Estados e DF. Espera-se com esse projeto ampliar o conhecimento do público-alvo para a importância do diagnóstico oportuno, tratamento adequado e acompanhamento contínuo dos pacientes com DC no âmbito do SUS. Para tanto, foram produzidos os seguintes materiais educativos (em formato físico e digital): cartazes, panfletos, camisas, cachepot e quiz da campanha.

Como desafios para o próximo ciclo, importante fazer avançar os seguintes Projetos de Lei rumo à aprovação: (i) na Câmara Federal, os PLs nº 2650/2025 (Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa com DC no âmbito do SUS...) e 1293/2025 (selo identificador dos alimentos isentos de glúten na agricultura familiar), ambos de autoria da Deputada Federal Iza Arruda; (ii) na ALEPE o substitutivo nº 01/2025 (criando a Política de Apoio, Conscientização, Tratamento e Acolhimento das Pessoas com DC...) aos PL 2342/2024 (e outros), de autoria do Deputado Gilmar Júnior. Ainda no âmbito estadual, é preciso consolidar, na prática, a conquista obtida pela Lei nº 18.737/2024 que obriga estabelecimentos comerciais especificados a indicarem nos cardápios a presença de glúten (entre outras substâncias).

Além dos desafios legislativos, destacamos também a necessidade de: (i) implementar subsídio para crianças e adolescentes com DC e em situação de insegurança alimentar e (ii) capacitação e disposição dos exames de triagem para DC na Atenção Primária e Especializada no SUS.

Repisando novamente, o caminho para um futuro saudável e inclusivo passa pela informação, diagnóstico precoce e cidadania ativa com políticas públicas eficazes.





* Graduada em Nutrição pela UFPE, servidora pública da UFRPE; mestra em Saúde da Criança e do Adolescente pelo Programa de Saúde da Criança e do Adolescente da UFPE; doutoranda do Programa de Biologia Aplicada à Saúde da UFPE.

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