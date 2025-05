Dia Mundial de Conscientização da Doença Celíaca: inclusão sem glúten

A- A+

Neste 16 de maio, celebramos o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca, data crucial para enfatizar a importância da inclusão social por meio da alimentação sem glúten. Trata-se também de um convite à reflexão sobre os desafios e o papel das políticas públicas para uma vida digna e saudável para pessoas com doença celíaca.

A DC é uma enfermidade autoimune crônica do intestino delgado, desencadeada pela ingestão de glúten (contido no trigo, cevada, centeio e aveia contaminada). A reação imunológica danifica as vilosidades intestinais, impedindo a absorção de nutrientes e gerando sintomas e complicações.



Existem três formas de apresentação da doença: a gastrointestinal, com sintomas predominantemente intestinais (diarreia, dor, distensão abdominal), a não gastrointestinal, com sintomas extraintestinais (anemia, osteoporose, infertilidade) e a forma assintomática. Em crianças, atraso no crescimento é comum.

O tratamento da DC consiste na dieta sem glúten que precisa ser rigorosa e por toda a vida. Isso exige eliminar alimentos com glúten e evitar o contato cruzado. A adesão ao tratamento permite a recuperação intestinal e a absorção de nutrientes, mas demanda vigilância constante na leitura de rótulos e no preparo de alimentos.

O diagnóstico precoce é vital para prevenir complicações graves. Sem ele, a exposição contínua ao glúten pode causar desnutrição, deficiências severas, risco de outras doenças autoimunes e, raramente, certos cânceres. Um diagnóstico tardio prolonga o sofrimento e afeta o bem-estar geral.

A DC impõe desafios sociais. Viajar, comer fora, eventos e merendas escolares geram ansiedade e exclusão. A falta de opções seguras e a constante necessidade de explicações isolam as pessoas com DC dos momentos de socialização. Dessa forma, a inclusão social é responsabilidade coletiva, exigindo conscientização, capacitação profissional e adaptação de ambientes para participação plena.

Neste cenário, políticas públicas são fundamentais. O Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca 2025 se conecta à Audiência Pública a ser realizada em 22 de maio na Câmara dos Deputados, resultante dos Requerimentos nº 79/2025 e nº 109/2025, de autoria da Deputada Federal pernambucana Iza Arruda, aprovados respectivamente nas Comissões de Educação e Saúde da Casa Legislativa. O evento debaterá a implementação e ampliação de políticas para a inclusão das pessoas com DC em ambientes de educação e saúde. Fica o convite esse evento com possibilidade de participação presencial e online.

O caminho para um futuro saudável e inclusivo passa pela informação, diagnóstico precoce e políticas públicas eficazes.







* Servidora pública da UFRPE, mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pelo Programa de Saúde da Criança e do Adolescente da UFPE



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também