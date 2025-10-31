Dia Mundial do AVC: informação e ação salvam vidas

A- A+

No dia 29 de outubro, foi comemorado o Dia Mundial do AVC (Acidente Vascular Cerebral) uma data que convida toda a sociedade a olhar com mais atenção para uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo. O AVC ocorre quando há uma interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro (AVC isquêmico) ou quando um vaso cerebral se rompe (AVC hemorrágico). Em ambos os casos, o tempo é fundamental: cada minuto conta.

Os sinais de alerta precisam ser amplamente conhecidos, pois reconhecer o AVC e agir rapidamente pode salvar vidas e reduzir sequelas. Fique atento aos sintomas:

*Fraqueza ou dormência em um lado do corpo;

*Dificuldade para falar ou entender o que se fala;

*Alterações na visão;

*Perda de equilíbrio ou coordenação;

*Dor de cabeça súbita e intensa.

Diante de qualquer um desses sinais, procure imediatamente atendimento de urgência. O tratamento precoce é o principal fator que determina o prognóstico do paciente.

Mas o cuidado não termina no hospital. O processo de reabilitação é essencial e deve envolver uma equipe multiprofissional, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e médicos — trabalhando juntos para devolver ao indivíduo sua funcionalidade, autonomia e qualidade de vida.

A fisioterapia, em especial, desempenha um papel vital na recuperação motora, no controle da espasticidade, no reequilíbrio postural e na reintegração do paciente às suas atividades diárias. Cada movimento recuperado é uma vitória que precisa ser celebrada.

Neste Dia Mundial do AVC, o convite é para refletir e agir: adote hábitos saudáveis, controle fatores de risco como hipertensão, diabetes e sedentarismo, e compartilhe informação. Porque, no fim das contas, conhecimento é a melhor forma de prevenção.



* Fisioterapeuta, mestre em Ciências da Reabilitação e membro da equipe de coordenadores do Centro Universitário UniFBV Wyden.

