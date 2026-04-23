Dia Mundial do Livro 2026 a palavra

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Como nos últimos anos, registro minha nova manifestação sobre o Dia Mundial do Livro, o instrumento vital e indispensável do saber humano.

Anteriormente, falamos da origem da efeméride, do livro, da biblioteca e sobre alguns escritores, sobre o autor e sobre o olhar cervantino, em 2025. Pensando em 2026, cheguei à conclusão de que a “palavra” seria o tema ideal.

A palavra, do latim “parabola, paraula e parabole”, é a mais fundamental das palavras, sob a ótica da construção da identidade, da compreensão e da expressão necessárias para a existência e sobrevivência da humanidade.

Soberana, foi da palavra que “surgiu a escrita, inventada na Mesopotâmia há 5 mil anos (atual Iraque), e foi esta quem deu origem ao livro e este à biblioteca”, como afirmou o filósofo, crítico literário e professor alemão Martin Puchner, em seu livro O Mundo da Escrita (Companhia das Letras, 2019).

No dicionário do saudoso amigo e mestre Aurélio Buarque de Holanda (vide crônica: Aurélio, um sábio), que possuo e guardo com muito carinho, com uma dedicatória alentadora dele, oferecida no Rio de Janeiro, a palavra, quanto à definição e algumas acepções, está descrita do seguinte modo: “Substantivo feminino. Fonema ou grupo de fonemas com uma significação; termo, vocábulo, dicção. Manifestação verbal e escrita; declaração. Alta expressão do pensamento; verbo. Faculdade de expressar ideias por meio de sons articulados; fala. Modo de ver; opinião, afirmação, acerto”.

A palavra é tão importante quanto correta ela é verbalizada e escrita. Desse modo, em favor da expertise, podemos dizer que um vocabulário adequado, bem como a correta interpretação e aplicação das palavras, qualificam a oralidade e o processo da escrita nas comunicações pessoais, profissionais e institucionais. A leitura de livros é essencial para esse aprimoramento.

Em rodas de conversa, é normal a pergunta: qual é a palavra mais bela ou a mais importante? São muitas as considerações. Em uma seleção, pesa na escolha a característica cultural e sociopolítica de cada lugar em que se vive. Entretanto, ter palavras para julgar palavras requer cuidados.

Nessa linha, mas do ponto de vista pessoal (cada pessoa tem o seu), entre tantas palavras, considero algumas mais atrativas, tais como: silêncio, luar, generosidade, equilíbrio, sonhar, flanar, paz, leitura, ideia, rua, caminhar, serenidade, atitude, amar, habilidade, pensar, sensibilidade, louvor, navegar, criatividade, sustentabilidade, verdade, percepção, escrever, fraternidade, transparência, amanhecer, democracia, dinamizar, solidariedade, arte, carinho, contemplar, ideal, iniciativa, liberdade, amizade, saber, flabelo, seriedade, ponderar, vivência, núcleo, lazer, harmonia, coragem, olhar, alma, literatura, cidadania, compreender, lutar, humildade, transparência, flutuar, altruísmo, admirar, virtude, bondade.

Com a devida vênia, permitam-me um aparte. Em respeito à inequívoca importância da palavra na vida, não se pode ignorar o fato de que ela tem sido vilipendiada ultimamente. Os exemplos estão no momento trágico pelo qual o planeta Terra está passando. Ofensas e ataques reais, temerários e desagregadores entre Estados nacionais se tornaram frequentes; assim como diálogos carregados de posturas e palavras inapropriadas, recorrentes e assustadoras. Pelo visto, a linguagem e as ações da diplomacia estão seriamente prejudicadas, com consequências para a paz internacional.

Além disso, reiteradamente temos de assistir, com tristeza, ao preocupante radicalismo e ao culto à desinformação, ao negacionismo e ao obscurantismo vivenciados nos diversos segmentos das sociedades e também à premeditada desvalorização da tratativa ambiental global para o futuro do planeta. …Supliquemos por uma conduta equilibrada e bem-intencionada, na busca de soluções racionais de amplo interesse comum, onde se fizer necessário.

Retornando ao foco do assunto: Em razão do fascínio que a palavra provoca, nada melhor do que escutar aqueles que são exemplos indiscutíveis no exercício do pensamento e das ideias e no domínio e uso da palavra na arte em que se imortalizaram.

William Shakespeare: Que tempo enorme uma palavra encerra.

Javier Marías: Pensa-se mais claramente quando se tem de colocar algo em palavras. Voltaire: Uma palavra posta fora do lugar estraga o pensamento mais bonito.

Machado de Assis: Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo, ou uma revolução; alguns dizem que assim é que a natureza compôs as suas espécies.

Francisco de Quevedo: As palavras são como moedas: uma pode valer por muitas, e muitas não valer por uma.

Baltasar Gracián: Para conservar seu valor, as palavras devem ser o penhor das ações.

Ernest Hemingway: Toda a minha vida olhei as palavras como se as estivesse a ver pela primeira vez.

Graciliano Ramos. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita para dizer.

Johann Goethe: Uma palavra escrita é igual a uma pérola.

Virginia Woolf: Somos as palavras; somos os livros; somos feitos do mesmo tecido de que são feitos os sonhos.

Clarice Lispector: A palavra é meu domínio sobre o mundo.

Miguel de Cervantes: Palavras honestas indicam a honestidade de quem as profere e escreve.

Victor Hugo: As palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade.

Leitoras e leitores, neste 23 de abril, celebremos o Dia Mundial do Livro de 2026 e a lembrança dos 410 anos da morte de Miguel de Cervantes, um dos escritores homenageados que inspiraram a criação oficial deste dia. Ele é o autor da obra-prima “O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha”, que concedeu um novo sentido ao uso das palavras e à formação da literatura, no contexto das 380 mil escritas na construção do enredo cavaleiresco, das quais 23 mil são diferentes.



* Administrador de empresas (UFPE), da Asociación de Cervantistas (ES), da Asociación Internacional de Lectores y Coleccionistas de Don Quijote (MX), autor do livro “Sonho Impossível - O Recife e Cervantes”

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