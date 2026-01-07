Dia Nacional do Samba. Noel Rosa

A- A+

A iniciativa de se instituir o dia 2 de dezembro como o Dia Nacional do Samba data de 2007 quando o deputado federal Índio da Costa apresentou o Projeto de Lei 1.713-A estabelecendo em todo território nacional, a efeméride.

Controvérsias existem. Para alguns, a escolha do dia 2 coincide com uma visita realizada pelo compositor de Aquarela do Brasil, Ary Barroso, à Bahia, outros relacionam à viagem do Trem do Samba, na Central do Brasil, ocupado pela Velha Guarda da Portela. Estamos falando de data, porém a origem do Samba é outra história que requer aprofundamento.

Quando se fala em samba, fala-se de modalidade. E são muitas as modalidades. Começando pelo Samba Inicial, que abriu caminhos: O Samba pioneiro, com muito requebro e muita ginga, harmonia, identificação racial que fecha um conjunto em roda: cantores, músicos e compositores.

Seguem-se o samba-enredo, samba - de- partido alto, samba-pagode, samba canção, samba carnavalesco, samba- de - breque, samba – exaltação, samba de gafieira, samba lanço ou samba - de – morro.

O primeiro samba gravado no Brasil foi em 1916, composto por Ernesto Joaquim Maria dos Santos, mais conhecido por Donga, no quintal da Tia Ciata, na Praça Onze, reduto de grandes sambistas. O título do samba: Pelo Telefone. Para lembrar, um dos versos era:

O chefe da Polícia/Pelo Telefone

Manda me avisar/Que na Carioca

Tem uma roleta/Para se jogar.

Naqueles tempos o mundo fervilhava: Primeira Guerra Mundial (1914-1918), Revolução Socialista (1917), Crash da Bolsa de Valores de Nova York (1929), Gripe Espanhola (1918). No Nordeste surgiram grandes nomes da literatura brasileira: José Lins do Rego, Jorge Amado, José Américo de Almeida, Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos e outros. Ao mesmo tempo em que a Coluna Prestes percorria o Brasil cheia de novas ideias e o cangaço de Virgulino Ferreira, o Lampião, aterrorizava a todos como um fenômeno social.

A integração do samba à vida social como manifestação da arte musical não foi tranquila. Em sua Pequena História da Música Popular, José Ramos Tinhorão nos conta como o preconceito dominava as manifestações espontâneas do povo. Refere-se o pesquisador quando em 1934 o Prefeito do Distrito Federal, hoje Rio de Janeiro, Pedro Ernesto, percebendo a importância política das agremiações carnavalescas, se dispôs a oficializar os desfiles de Carnaval “tendo como condição a legalização das mesmas na polícia”.

As restrições eram tão fortes que uma das Escolas, Vai Como Pode, da Estrada da Portela, teve de trocar de nome. No caso, o delegado Dulcídio Gonçalves entendia que o título indicava origem chula e humilde. Melhor assim, Vai Como Pode se transformaria em Grêmio Recreativo Escola de Samba da Portela. O então prefeito já referenciado teve a sensibilidade de reconhecer as manifestações e aspirações de um povo alegre, embora traumatizado.

A adesão em torno do ritmo era irrefreável. Em 1936, às vésperas do Estado Novo que teve início em 10 de novembro de 1937, A Hora do Brasil, programa radiofônico oficial do governo autoritário, divulgaria pela primeira vez uma música da Escola de Samba da Mangueira em homenagem ao Prefeito Pedro Ernesto.

Era o rompimento de barreiras dos afrodescendentes.

O preconceito estrutural levou Ruy Barbosa, a Águia de Haia, quem diria? Após ouvir a primeira-dama Nair de Tefé, segunda esposa do Presidente Hermes da Fonseca, a dizer que o “ maxixe era a mais baixa, chula e grosseira de todas as danças selvagens, comparando-se ao batuque, ao cateretê e ao samba”. Era o ano 1914.

O certo é que o samba, sem desmerecer suas raízes, chega aos dias atuais em processo de evolução contínuo. São exemplos na personificação da evolução do ritmo entre muitos, Martinho da Vila, popularizando o samba e difundindo a imagem da música para o exterior; Cartola, fundador da Escola Estação Primeira da Mangueira, que introduziu a poesia nas letras ampliando a musicalidade; Beth Carvalho, cognominada Madrinha do Samba, também memorialista; Zeca Pagodinho, elo entre as velhas e novas gerações. Todos eles, harmônicos, foram decisivos para a preservação da ampla variedade do samba.

Não se pode falar em samba sem falar em Noel Rosa, agraciado in memoriam com a Ordem do Brasil na classe Grão-Mestre.

O ano era 1910. O dia, 11 de dezembro. A cidade Rio Janeiro. A rua Teodoro da Silva, nº 130. O bairro Vila Isabel. O local, um humilde chalé. O parto traumático, a fórceps, deixou sequelas que o acompanharia pelo tempo: afundamento do maxilar. Nascia Noel de Medeiros Rosa, ou simplesmente Noel Rosa.

Filho primeiro de uma professora, Dona Marta, e de Manoel de Medeiros Rosa, foi alfabetizado pela mãe que mantinha uma escola em casa. Com grande sacrifício seus pais o matricularam no Colégio de São Bento do Rio de Janeiro, instituição católica dirigida por monges beneditinos, por onde passaram nomes ilustres como: Silva Jardim, grande abolicionista, Augusto Frederico Schmidt, poeta, Benjamin Constant, fundador da República pela Constituição de 1894 e muitos outros.

Em seguida, sem qualquer vocação, inicia o curso de medicina, carreira que abandonaria no segundo ano. Noel era de fato um poeta, de primeira linha, um instrumentista e principalmente um deslumbrado pela cidade que lhe serviu de berço, para a qual fez uma composição intitulada Cidade Mulher, cujos os versos destacamos:

Cidade de amor e ventura/Que tem mais doçura/Que uma ilusão/Cidade mais bela que o sorriso/Maior que o paraíso/Melhor que a tentação/Cidade notável/Inimitável/Maior e mais bela que outra qualquer/Cidade sensível/Irresistível/Cidade do amor, cidade mulher.

A trajetória de Noel Rosa começa quase na infância, quando aos 13 anos se iniciou nos instrumentos musicais (bandolim, cavaquinho e violão) demonstrando desenvoltura e vocação. Quase como uma predestinação, procurou manter contato com José Barbosa da Silva, Sinhô, já qualificado como o Rei do Samba, e assíduo frequentador da casa de Tia Ciata.

Deixou 295 composições que se tornaram referências para sempre no mundo da música e do samba tais como: Feitio de Oração, Palpite Infeliz, Pierrô Apaixonado, O Orvalho vem Caindo, Fita Amarela e muitas outras de domínio público.

Em Feitio de Oração, Noel vaticina:

Batuque é um privilégio/ninguém aprende samba no colégio/sambar é chorar de alegria/e sorrir de dentro da melodia.

Em Palpite Infeliz enaltece sua Vila Isabel refutando a competição com outros bairros da boemia carioca dizendo:

Quem é você que não sabe o que diz? /Meu Deus do céu, que palpite infeliz/salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz/que sempre souberam muito bem/que a Vila não quer abafar ninguém/só quer mostrar que faz samba também.

É como Noel Rosa disse: Ninguém aprende samba em colégio.

Morreu no dia 4 de maio de 1937.

Tinha 26 anos e cinco meses.



* Procurador de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. diretor consultivo e fiscal da Associação do Ministério Público de Pernambuco, ex-repórter do Jornal Correio da Manhã (RJ).



