Diplomacia de alto custo, baixo retorno: o G-7 de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva partiu para Kananaskis porque o protocolo do poder manda: país convidado não falta a uma cúpula do G-7. Ainda assim, a viagem terminou num silêncio que grita. Fora de uma nota da Reuters que o descreveu apenas como “visitante” num texto dedicado ao impasse Biden-Trump-Ucrânia, Lula não figurou nos editoriais do New York Times, Financial Times ou Le Monde, como no passado.

No ambiente doméstico, o que saltou às telas dos smartphones, como decorrência do encontro, foram pequenas gafes: auxiliares chamando o presidente para encarar a câmera na foto oficial e a interrupção do anfitrião canadense, Mark Carney, depois que o fone de tradução falhou. Os vídeos invadiram as redes sociais, soterrando qualquer ganho de imagem para o presidente com a viagem.

Diante desse cenário, o custo das viagens virou munição para os adversários. Apenas no primeiro trimestre de 2025, despesas federais com passagens e diárias somaram R$ 340 milhões, recorde histórico, e parte expressiva desse montante saiu das viagens presidenciais.

Enquanto Lula voava sobre o Atlântico, as sirenes fiscais soavam em Brasília. A Instituição Fiscal Independente, do Senado Federal, projetou déficit primário de R$ 64,2 bilhões para 2025 e dívida bruta em 79,8% do PIB — sinal de que o novo arcabouço fiscal colapsou. No mesmo 16 de junho em que Lula apertava mãos no Canadá, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, surpreendentemente, iniciava férias de uma semana, em meio ao caos na articulação do governo. Dois dias depois, o Banco Central elevou a Selic para 15%, o maior nível desde 2006.

Para piorar a situação política do governo, o Congresso, por sua vez, deu partida na CPMI do INSS, com 180 dias de palco para fraudes em benefícios — combustível para a oposição durante todo o segundo semestre.

Não espanta que os números se deteriorem rapidamente. O Datafolha de junho cravou 28 % de avaliação positiva e 40 % negativa. A Genial/Quaest mostrou Lula com 41 % num eventual segundo turno, empatado tecnicamente com o governador paulista Tarcísio de Freitas, que saltou para 40 % após ganhar seis pontos em apenas quatro meses.

O fato é que a agenda internacional não favorece Lula. Os temas são todos dominados pelas guerras. Não há espaço para a retórica dos “fracos” que reclamam por representatividade global. Ela tem que ser imposta pela capacidade dos Estados de mostrarem força. Isso vale tanto para o G7 quanto para o BRICS.

Aliás, Lula também é tratado com certo desdém no palco que escolheu como alternativo. Entre os BRICS, o protagonismo pertence a Vladimir Putin e Xi Jinping; ao brasileiro cabe o papel de coadjuvante de luxo — posição que parece deixá-lo mais confortável, talvez pela fria deferência que tem recebido do G-7, pelas suas posições a favor da Rússia na guerra da Ucrânia.

Circular no Palco internacional exige preparo pessoal e acervo de ideias e propostas. Nesse item, a confusão discursiva de Lula pode explicar parte da perda de importância. De volta ao Brasil, em 19 de junho, no podcast Mano a Mano, Lula comparou a devastação da Faixa de Gaza ao Brasil que encontrou após Bolsonaro — analogia tão absurda e desproporcional que alimentou, mais uma vez, críticas à sua capacidade de articulação dos pensamentos.

O carisma que um dia chamou atenção de plateias internacionais já não existe. Perdido e desnorteado, o presidente corre o risco de permanecer figurante protocolar no exterior e alvo cada vez mais vulnerável (nas redes) em casa.

Se os 28 % de aprovação medidos pelo Datafolha continuarem a escorregar, Lula pode chegar a 2026 não como seu próprio cabo eleitoral, mas como os americanos definem — um lame duck, o pato manco que ainda habita o palácio, mas já não manda no lago. Nesse lago, aliás, a maré vem subindo para adversários como Tarcísio de Freitas.





