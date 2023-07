Direita, volver

A- A+

A Espanha foi às urnas neste domingo, 23 de julho. Todas as pesquisas indicam que a direita voltará ao poder com o Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, 61 anos, líder político galego cujo maior mérito foi reerguer uma direita que perdera consistência em 2018 com a chegada do socialista Pedro Sánchez ao poder.



Naquela época, parodiando Miguel de Unamuno, a esquerda cresceu, mas não convenceu. Pedro Sánchez foi obrigado a negociar um governo de coalizão, em moldes muito parecidos com o brasileiro. Retalhou o governo e entregou uma parte ao Podemos, partido de extrema-esquerda simpatizante do chavismo.



Sánchez é um gentleman, sujeito educado e culto, fina flor dos gatos (os nascidos em Madri), filho de um empresário do setor financeiro, economista, ex-colega da rainha Letizia no tradicional Instituto Ramiro de Maeztu de Madri. Fez um governo de altos e baixos em casa, mas conseguiu aumentar a relevância do país na União Europeia, ocupando o espaço deixado pela Inglaterra no pós-Brexit.



Seu ex-ministro das Relações Exteriores, Josep Borrell, é hoje o chefe da diplomacia da União Europeia e um dos homens mais importantes do staff de Ursula von der Leyen. Há quem jure que Sánchez quis mandar Borrell para Bruxelas para se livrar da sua sombra.



Nas eleições municipais de 2021, o PP cravou a 1ª grande vitória sobre Sánchez e o PSOE, quando Isabel Ayuso comandou a vitória nas eleições de Madri, vencendo os socialistas nos seus redutos mais tradicionais.



Isabel e seus ayusers – como são chamados seus apoiadores – abriram caminho para a derrocada de Pablo Casado, então líder do PP, e para a chegada de Alberto Nuñes Feijóo ao comando da direita.



Feijóo é da Galícia, região produtora de políticos eficientes. Para o bem e para o mal, o sangue galego sempre esteve na política espanhola. Francisco Franco, ditador que governou o país por 39 anos, veio de lá. Adolfo Suárez, artífice da transição democrática, era filho de galego e torcedor do Deportivo La Coruña.



Seu sucessor, Calvo Sotelo, também era filho e neto de galegos. O último chefe de governo galego foi Mariano Rajoy, que governou de 2011 a 2018 e foi sucedido por Pedro Sánchez.



O governo de coalizão liderado pelo PSOE se tornou uma encrenca quando o Podemos de Pablo Iglesias e Irene Montero, casal 20 da esquerda radical, começou a ampliar seu espaço.



Irene Montero fez passar a lei do “só sim é sim”, feita para reprimir e punir assédio sexual e violência contra as mulheres. Foi um tiro no pé. Votada às pressas e sem a necessária discussão, a lei acabou tendo efeito contrário ao permitir que centenas de estupradores e violadores de mulheres e crianças deixassem a cadeia e voltassem ao convívio social como qualquer cidadão de bem.



Os erros do casal 20 favoreceram a ex-ministra Yolanda Díaz, articuladora da aprovação da reforma trabalhista financiada pela Comissão Europeia com alguns bilhões de euros. Ela fundou um novo partido de esquerda, o Sumar, engoliu o Podemos e está disputando a eleição em pé de igualdade com o Vox, o partido de extrema-direita de Santiago Abascal.



As últimas pesquisas mostram uma forte tendência de vitória da direita na Espanha. Isso não quer dizer que a esquerda não possa vencer, mas as possibilidades são bem menores.



Kiko Llaneras, do El País, autor do livro “Piensa Claro” sobre como entender o mundo a partir das probabilidades, publicou sua newsletter na sexta-feira (21) – um cruzamento de pesquisas com 15.000 simulações que indicam majoritariamente uma vitória do PP.



Sem Sánchez no poder, Lula perderá um dos seus principais aliados na Europa. Ele torceu pela libertação de Lula, nunca nutriu a menor simpatia por Bolsonaro e tem ajudado o brasileiro a desatar o nó do Tratado Mercosul-União Europeia. Será importante compreender este novo ciclo por sua influência direta nas eleições para o Parlamento Europeu marcadas para junho do ano que vem.



A volta da direita, se confirmada, será consequência do desgaste sofrido pela esquerda nos anos Sánchez, iniciado com a perda da Andaluzia para o PP e consumado com o fracasso de um governo de coalizão tipo coração de mãe, onde couberam a extrema esquerda, os separatistas da Catalunha ou os esquerdistas bascos do Bildu, independentistas e simpatizantes do sanguinário ETA, e mais alguns cacarecos.



O governo do PSOE gastou muita energia administrando brigas internas e fazendo vista grossa para os que trabalham contra a unidade do país, ao em vez de cuidar de facilitar a vida de quem produz e gera emprego.



Com a pandemia e a crise econômica, ficou cada vez mais difícil para os socialistas e seus aliados mostrarem serviço. No debate de 11 de julho com Feijóo, Sánchez atuou como desafiante ao em vez de incumbente. Perdeu a calma e a fleugma. Caiu ainda mais nas pesquisas.



A Espanha que mandou a direita passear nas eleições de 2019, agora se prepara para despachar a esquerda para a oposição, seguindo o mesmo caminho dos italianos.



__



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

O mundo está com labirintite