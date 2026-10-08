Direita, volver!

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Com certa dificuldade em distinguir o que significa ser de direita ou de esquerda, prefiro me considerar em termos políticos ambidestro, nem de direita nem de esquerda, apenas do lado certo, ou do que considero certo, correto, ético, honesto.

Talvez seja mais fácil em termos de qualificação identificar os cidadãos em dois grandes grupos, os envergonhados, e os desprovidos de vergonha. Os envergonhados, tímidos, com dificuldade de se expor publicamente e os desprovidos de vergonha, popularmente conhecidos como sem vergonhas, cabras safados no jargão nordestino.

Isto posto, volto meus ingênuos olhos ao nosso velho Brasil no geral, e no particular ao nosso terreiro em Pernambuco, submetidos a mais um certame eleitoral para escolher quem fica ou vai embora, ou a chamada de outro qualquer, que seja minimamente qualificado para conduzir nosso porvir.

Até então, a esta altura do processo de escolha, não nos foi apresentado um programa de ações, ou resumindo o projeto Brasil nos seus aspectos político, econômico e social.

Quais são as ideias, as preferências e condições para viabilizá-las, o que fazer quando uma gripezinha mais forte voltar a nos visitar para dizimar quinhentas ou seiscentas mil pessoas, o que fazer quando os correligionários milicianos da baixada fluminense resolverem opinar exigindo atendimento aos seus magníficos interesses, como conviver com as master produções cinematográficas de última geração, como explicar aos leigos em artifícios mirabolantes a aprovação ou desaprovação da Suprema Corte às iniciativas projetadas ou já em execução, o segundo turno é véspera do terceiro turno para execução em direção ao abismo que nos espera e ameaça? devemos todos falar inglês, aprender a jogar golfe, saboreando um delicioso cheeseburger, ou levar uma cacetada de taco e ir direto para o buraco, são dúvidas que precisam ser esclarecidas de sorte que não tenhamos surpresas desnecessárias.

Já aqui dentro de casa no nosso Pernambuco as coisas estão mais fáceis e menos perigosas, não tem segundo turno, passamos direto para o terceiro da execução, sem antagonismos de qualquer natureza no convívio pacífico de gregos e troianos, dos direitistas, esquerdistas e centristas, se nos atenderem e nos tratarem com carinho e atenção, sejam todos bem-vindos, estamos certos de que nossa governadora estará de braços abertos para recebê-los na terra dos altos coqueiros, do Pernambuco imortal, imortal, calejado em batalhas de toda natureza.

Agora não brinquem conosco, nos respeitem, sabemos abrir mas também fechar as portas quando não nos servir, e se não tiver jeito, o velho Nordeste de guerra e de paz, cabra da peste pode ficar independente, como alertou nosso eterno cancioneiro Luiz Gonzaga, nosso querido e saudoso Lua em “Nordeste Independente”.







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