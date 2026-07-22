Direito ao esquecimento: por que a inteligência artificial trouxe um novo desafio para a reputação

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Uma crise pode terminar para uma empresa ou liderança, mas continuar viva nas respostas da inteligência artificial. Esse cenário trouxe uma nova dimensão para um debate que já existia antes da popularização da IA generativa: o direito ao esquecimento. Mesmo após uma organização corrigir falhas, mudar processos ou reconstruir sua reputação, esses sistemas podem recorrer a notícias antigas, episódios descontextualizados e conteúdos que já não refletem sua realidade. Com isso, a percepção do público passa a ser influenciada não apenas pelo que está publicado na internet, mas também pela forma como essas informações são selecionadas, organizadas e apresentadas.

Embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha decidido, em 2021, que não existe um direito geral ao esquecimento, o avanço da inteligência artificial acrescentou uma nova dimensão a esse debate. Mais do que discutir a exclusão de conteúdos da internet, a questão passou a ser como garantir que ferramentas de IA organizem e contextualizem informações para retratar, com maior fidelidade, a situação atual de pessoas e organizações. Esse cenário já pode ser observado em casos amplamente conhecidos.

Uma fabricante de aeronaves que enfrentou acidentes envolvendo um de seus modelos, por exemplo, implementou ajustes em seus processos e na governança. Ainda assim, o episódio continua bem documentado na internet e pode influenciar a forma como ferramentas de inteligência artificial contextualizam a trajetória da companhia.

Esse tipo de situação exige uma nova abordagem na gestão da reputação digital. Quando o passado ocupa mais espaço do que o presente nas informações disponíveis online, uma crise pode continuar influenciando percepções, mesmo depois de superada pela organização. Por isso, resolver o problema deixou de ser suficiente. O caminho passa por garantir que as transformações realizadas também sejam reconhecidas nas plataformas digitais, com uma presença capaz de refletir o momento atual da empresa.

Essa transformação também muda a forma como a gestão de crises deve ser encarada. Não basta responder a um episódio, corrigir falhas ou recuperar a confiança dos públicos envolvidos. É preciso garantir que essas evoluções também estejam refletidas na forma como a organização é apresentada online, para que a narrativa construída ao longo do tempo acompanhe sua evolução.

A inteligência artificial não cria fatos, mas reorganiza e sintetiza as informações disponíveis na internet. Isso significa que a forma como uma empresa ou liderança é percebida dependerá, cada vez mais, da qualidade, da atualização e da diversidade dos conteúdos disponíveis sobre ela. Em um ambiente em que algoritmos influenciam percepções e decisões, uma crise não termina apenas quando o problema é resolvido. Ela começa a ser superada quando a realidade atual passa a ocupar mais espaço do que o passado nas informações que circulam digitalmente. Esse talvez seja um dos maiores desafios da reputação digital nos próximos anos.







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