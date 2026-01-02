A- A+

De vez em quando trago para este espaço termo ligado à alguma patologia. Antes que alguém queira imaginar um desejo embutido deste ser de ter sido um profissional da medicina, Madre Frederica, lá atrás, afirmou: saia fora, você não tem vocação! Obedeci.

Só vou a clínicas, laboratórios, consultórios e hospitais porque não posso estabelecer procuração. Nesse aspecto, sou parecido com meu avô materno (Pai Tonho) que, durante a vida, jamais foi a um consultório médico ou odontológico. Dizia que, se entrasse, não sairia pela porta da frente. Dito e feito. Partiu aos 94 anos de idade. O único remédio que usou na vida – para todos os males – foi o Elixir Sanativo.

Pensando nele, resolvi trazer a este palco o caso de uma pessoa que conheço há muitos anos e que convive com a discromatopsia ou daltonismo. Antes que queiram atribuir algo ruim, a casa informa que é uma deficiência na visão que interfere na diferenciação de uma ou mais cores. Teve origem no nome do químico John Dalton, que foi o primeiro a estudar cientificamente este distúrbio.

Dalton sofria do mal e tinha dificuldade em distinguir as cores azul e verde e vermelho e verde. Detalhe: é congênito e hereditário, embora haja casos de surgimento na vida adulta. Afeta, na grande maioria, os homens. Passou a se chamar daltonismo.

Alguns famosos nasceram e morreram (ou vão morrer) com o distúrbio: Leonardo da Vinci, Vincent Van Gogh, Claude Monet, Miguel Ângelo, Cezanne, Tintoretto, Andy Warhol, Georgia O'Keeffe, Alexander Calder etc. Todos trabalharam com cores nas suas peças. No cinema, alguns famosos: Steven Spielberg, Charles Chaplin, Christopher Nolan, Vincent Minnelli. Cientistas famosos e geniais também entram na lista: Albert Einstein, Isaac Newton, Nikola Tesla e Stephen Hawking. Todos eram/são daltônicos.

Um conhecido é daltônico e trabalhou mais de 25 anos na comercialização de tecidos: lisos, em cores, estampados, de vários tipos (algodão, linho, seda, lã etc.) para várias finalidades (vestidos, conjuntos, blusas e camisas, ternos etc.). E se deu bem. Como? Não tenho autorização para dizer a fórmula.

Posso assegurar que atingiu o maior posto da unidade em que atuava e só saiu do ramo porque a empresa “quebrou”.

Trago os exemplos não à toa. Há pessoas que, mesmo não sendo daltônicos, trocam a cor “amiga” por uma “inimiga”, e vice-versa. Também há alguns que usam o laranja em situações em que só o verde é permitido.

E há os que olham para uma cena e dão para ela uma cor que, no seu entender, é a mais adequada; pelo contrário, irrita e causa problemas com a outra parte. É preciso ter muito cuidado com as cores, em tudo. Quer fazer uma junção firme? Una o preto ao vermelho: boa combinação. Está em dúvida? Use sempre o branco. Raramente falha.

