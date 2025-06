Discurso na Cerimônia de Entrega da Medalha da Ordem do Mérito Industrial

A- A+

Senhoras e senhores, boa noite!



É com muita honra que hoje estou aqui, recebendo a Medalha da Ordem do Mérito Industrial, concedida pela CNI - Confederação Nacional da Indústria.

Entendo que esta homenagem não é apenas um reconhecimento pessoal, mas representa, sim, a história e o esforço de muitas pessoas que, ao longo de mais de um século, contribuíram para o crescimento e a consolidação do nosso grupo empresarial.

Primeiramente, gostaria de expressar meus agradecimentos à CNI e à FIEPE pela distinção que me é oferecida. A Medalha da Ordem do Mérito Industrial é um símbolo de excelência e compromisso com a indústria brasileira, e receber esse prêmio é motivo de grande orgulho para mim e para todos que fazem parte da nossa trajetória.

Minha história é indissociável da história de meu avô, Artur Tavares de Melo, de meu pai, Dr. Murilo Tavares de Melo, e meus tios. Juntos eles moldaram não apenas um grupo de empresas, mas a vida de muitas famílias na nossa região.

À parte disto, destaco a liderança visionária de Dr. Murilo, essencial para que chegássemos aonde estamos hoje. Sua garra, coragem e determinação continuam a nos inspirar nos momentos mais decisivos e nas coisas mais simples do dia a dia.

O início dessa jornada se deu em 1920, ano em que meu avô adquiriu o Engenho Olho D’Água, no município de Camutanga, Mata Norte de Pernambuco. Desde então, enfrentamos altos e baixos, sempre guiados pela força do empreendedorismo e pelo compromisso de oferecer produtos de qualidade à nossa comunidade e ao mercado, respeitando e valorizando o trabalho dos nossos funcionários.

Atualmente, além da Usina Central Olho D’água, ampliamos nossa atuação com a aquisição das usinas COMVAP no Piauí e GIASA na Paraíba, priorizando sempre criar sinergia e eficiência entre as operações.

Estamos presentes em diferentes segmentos, desde a produção de açúcar e etanol até energia e combustíveis. Essa diversidade nos permitiu não apenas crescer, mas nos adaptar às necessidades e oportunidades do mercado, atendendo às suas demandas mais contemporâneas.

Temos orgulho de sermos reconhecidos também por nosso trabalho social, seja pelas diversas atividades voltadas para a educação e formação profissional de colaboradores e suas famílias, como também pelo apoio a entidades reconhecidas por seu trabalho nesta área.

Em nossa filosofia empresarial, a preocupação com o meio ambiente é inegociável. Desenvolver práticas sustentáveis está no cerne de nossas operações. Nossos programas de preservação e recuperação de áreas degradadas, aliados à utilização de subprodutos da nossa produção, são prova do nosso compromisso com um planeta mais limpo.

Sabemos que ser empresário no setor sucroalcooleiro no Nordeste traz desafios significativos que vão da variação do clima e das chuvas até as históricas barreiras econômicas que nos são impostas. Mas aqui também enxergamos inúmeras potencialidades. O poder transformador da nossa terra, a força de trabalho capacitada e a disposição para inovar são verdadeiros motores que nos impulsionam a seguir em frente, mesmo diante das adversidades.

O Grupo Olho D’Água tem um compromisso claro com a nossa gente e região. Contamos com mais de 9.000 colaboradores diretos e 650 produtores rurais que nos fornecem cana-de-açúcar. Nossa atuação gera emprego e renda para mais de 24 municípios. É uma contribuição que vai além dos números. Ela impacta diretamente a vida das pessoas.

E neste momento de tantas mudanças e transformação, é essencial um olhar para o futuro. Vivemos um tempo em que a sustentabilidade deixou de ser uma escolha, passando a ser um atitude de responsabilidade. Ao invés de ameaça, a tecnologia e a inovação precisam ser nossas aliadas. Devemos estar prontos para explorar novos horizontes, como a geração de energia limpa e a valorização do etanol como alternativa eficaz.

Finalizo minhas breves palavras reafirmando o compromisso do Grupo Olho D’Água com o desenvolvimento sustentável e com o fortalecimento da indústria do Nordeste no cenário nacional e internacional.

Que nossas ações inovadoras, unidas ao trabalho árduo e à visão de longo prazo, possam construir um legado sólido que respeite a nossa história e inspire as futuras gerações.

Muito obrigado a todos pela presença e homenagem.

