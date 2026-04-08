Do estímulo ao vício à regulação: o avanço contra o design manipulativo no ambiente digital

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Nos últimos anos, uma discussão antes restrita a especialistas em tecnologia e comportamento passou a ocupar o centro do debate jurídico global: o chamado “design manipulativo” nas plataformas digitais. Trata-se de uma arquitetura intencionalmente desenvolvida para capturar a atenção do usuário, prolongar o tempo de uso e, em muitos casos, induzir comportamentos compulsivos, uma lógica que, quando direcionada a crianças e adolescentes, assume contornos especialmente preocupantes.

Decisões recentes nos Estados Unidos indicam uma mudança de paradigma. Um júri da Califórnia responsabilizou empresas como a Meta Platforms e o Google por danos causados a uma jovem que desenvolveu dependência ainda na infância. Elementos como “scroll infinito”, reprodução automática de vídeos e notificações constantes foram apontados como mecanismos deliberadamente projetados para estimular o uso compulsivo. Em outro caso relevante, no Novo México, a responsabilização da Meta avançou ainda mais ao equiparar certos recursos das redes sociais a dinâmicas típicas de cassinos, um reconhecimento explícito do potencial aditivo dessas plataformas.

Essas decisões não surgem isoladamente. Elas refletem uma crescente compreensão de que o design digital não é neutro. Ao contrário, ele pode ser estruturado para explorar vulnerabilidades cognitivas, especialmente em públicos mais jovens, cuja capacidade de autorregulação ainda está em desenvolvimento.

No Brasil, essa preocupação já se traduz em avanço normativo. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, incorpora de forma expressiva a vedação ao design manipulativo direcionado a crianças e adolescentes. Trata-se de um marco relevante, pois reconhece juridicamente aquilo que a ciência comportamental e a experiência empírica já indicavam: determinadas práticas digitais podem ser prejudiciais e, portanto, devem ser limitadas.

A convergência entre o que se decide no exterior e o que se legisla no Brasil não é mera coincidência. Ela revela uma tendência global de responsabilização das chamadas big techs não apenas pelo conteúdo que hospedam, mas também pela forma como estruturam suas plataformas. Em outras palavras, o foco deixa de ser exclusivamente “o que” é exibido e passa a incluir “como” é exibido - e com quais intenções.

As implicações são profundas. Se o design manipulativo passa a ser reconhecido como prática abusiva, as empresas de tecnologia poderão ser obrigadas a revisar elementos centrais de seus modelos de negócio. Recursos que hoje são considerados padrão, como métricas públicas de engajamento, recomendações automatizadas e interfaces que incentivam o uso contínuo, podem ser reinterpretados à luz da proteção de direitos fundamentais, especialmente quando envolvem menores de idade.

É importante destacar que não se trata de demonizar a tecnologia ou negar seus benefícios. As redes sociais e plataformas digitais desempenham papel relevante na comunicação, educação e entretenimento. O ponto central é outro: estabelecer limites éticos e jurídicos para garantir que a inovação não se sobreponha à proteção de indivíduos em condição de vulnerabilidade.

O que se observa, portanto, é o início de uma inflexão regulatória. O reconhecimento do design manipulativo, tanto por tribunais estrangeiros quanto pela legislação brasileira, sinaliza que a era da autorregulação irrestrita das plataformas pode estar chegando ao fim.

Para o Brasil, o ECA Digital representa mais do que uma atualização legislativa: é a afirmação de um compromisso com a proteção integral e o melhor interesse de crianças e adolescentes também no ambiente virtual. E, ao que tudo indica, esse compromisso não está isolado; ele ecoa uma transformação mais ampla, que tende a redefinir as regras do jogo no ecossistema digital global.



* Advogada especialista em Propriedade Intelectual do escritório Escobar Advocacia.

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