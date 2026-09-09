Do Olhar Fulminante ao "Por Favor"

A- A+



Não precisava de um discurso, de uma cartilha pedagógica ou de uma longa negociação. Bastava um leve franzir de sobrancelhas ou um olhar mais firme no meio da sala de visitas para que todo o nosso ecossistema de travessuras paralisasse no ato. Quem viveu a infância nas décadas de 1970 ou 1980 sabe bem do que estou falando: o olhar dos nossos pais tinha força de decreto-lei.

Crescemos em um tempo de regras muito claras. Cumprir as tarefas de casa não era um favor, era a norma. O problema é que a missão de ir à padaria comprar o pão sempre caía no momento mais decisivo da brincadeira. Mas quem era o doido de dizer “não”? Ia-se sem dar um piado.

Em compensação, a rua era o nosso universo sem limites. Gastávamos a sola dos pés na tradicional pelada, onde cada um de nós encarnava seu craque preferido, ou nas brincadeiras de esconde-esconde e polícia e ladrão.

Tinha espaço para a inocência de passar o anel, a nossa popular “academia” e até para a malícia sutil do “pêra, uva ou maçã”. E a nossa tribo era democrática na sua grosseria inofensiva: em todo grupo havia o Cabeção, o Negão e o Magrão. Eu mesmo, de tão franzino, ganhei do "Coronel" — o menino mais velho que ditava as regras da rua — o apelido de Bagaço de Cana. Ninguém levava para a terapia, ninguém crescia traumatizado. A gente resolvia ali mesmo, na gargalhada ou na bola, o importante era não mostrar indignação para que o apelido não perdurasse.

Essa criação rígida, somada à liberdade da rua, teve um papel fundamental: formou adultos cascudos, decididos e com sede de independência. A gente queria crescer logo, trabalhar, ter o próprio dinheiro e andar com as próprias pernas.

Corta para o presente. Não digo que a educação de hoje seja errada e a nossa fosse a perfeita — os tempos mudam e o afeto é sempre bem-vindo. Mas é inevitável observar, com certo espanto, a inversão dos papéis. Vejo mães quase ajoelhadas em negociações diplomáticas com crianças para que aceitem largar um celular ou deixar mais cedo uma brincadeira, como se o dever fosse um favor prestado pelos pequenos imperadores. A autoridade vertical deu lugar a um diálogo infinito, onde, em muitos casos, a vontade da criança virou ordem.

Na intenção de poupar os filhos de qualquer dor, criou-se uma geração superprotegida no casulo, mas extremamente vulnerável ao vento da vida real. O resultado está nos consultórios: jovens inseguros, ansiosos e sem estrutura emocional para suportar o primeiro "não" de um chefe ou as frustrações naturais da rotina que a vida, naturalmente, nos impõe.

Fica a reflexão para o leitor: se preparamos nossos jovens para um mundo sem arestas e sem frustrações, o que será do amanhã quando o destino do país estiver nas mãos deles? E mais: quem cuidará de nós na velhice? Uma geração pronta para o tranco ou uma que se desfaz ao primeiro sinal de tempestade?



* Advogado especializado em Direito do Trabalho, Consultoria Empresarial, Mediação e Conciliação.



____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.

Veja também