Do resíduo à energia: o potencial da biodigestão na economia circular

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Um dos grandes desafios da gestão de resíduos está em mudar a maneira como os enxergamos. Aquilo que ainda chamamos simplesmente de lixo pode, em muitos casos, ser matéria-prima para novos processos produtivos, geração de energia e recuperação de nutrientes.

Essa mudança de perspectiva é particularmente importante quando tratamos dos resíduos orgânicos produzidos diariamente por restaurantes, hotéis, supermercados, cozinhas industriais, hospitais, centros de convenções, agroindústrias e diversos outros estabelecimentos.

Grande parte desse material ainda percorre quilômetros até sua destinação final, gerando custos de transporte e tratamento e desperdiçando um potencial energético que poderia ser aproveitado próximo ao próprio local onde o resíduo é produzido.

Uma das tecnologias capazes de mudar essa lógica é a biodigestão anaeróbica.

Trata-se de um processo biológico consolidado no qual microrganismos degradam a matéria orgânica na ausência de oxigênio. Dessa transformação resultam principalmente o biogás, que possui potencial energético, e o digestato, material rico em nutrientes que pode, observadas as condições técnicas e ambientais, ter aproveitamento agrícola ou paisagístico.

A tecnologia não é nova - e justamente por isso não precisa ser apresentada como promessa futurista. O desafio atual é ampliar sua aplicação de maneira técnica e economicamente responsável.

Entre os setores com potencial para esse avanço está a hotelaria.

Um projeto atualmente em negociação para um empreendimento hoteleiro de grande porte ilustra essa possibilidade. Segundo informações fornecidas pelo próprio empreendimento, são geradas aproximadamente quatro toneladas diárias apenas de sobras de alimentos. A solução estudada foi dimensionada para receber até sete toneladas diárias da fração orgânica dos resíduos.

Em vez de transportar todo esse material para destinação externa, a proposta é tratá-lo no próprio empreendimento. A configuração prevê a produção de biogás secundário, submetido a tratamento para redução de umidade e contaminantes. Esse gás poderá substituir parcialmente o GLP utilizado em determinadas aplicações, como cozinhas e aquecimento de água, desde que os equipamentos sejam tecnicamente compatíveis ou adaptados. Há também possibilidade de uso para geração de eletricidade em equipamentos apropriados.

É importante não confundir biogás com biometano. O biometano resulta de uma etapa adicional de purificação do biogás e possui especificações próprias. Essa distinção é fundamental para que projetos ambientais não sejam apresentados com simplificações técnicas.

O processo também produz digestato, que pode devolver nutrientes ao solo. No caso estudado, considera-se seu aproveitamento nas áreas verdes e no paisagismo do empreendimento, observadas as exigências aplicáveis.

A lógica é circular: aquilo que antes representava apenas custo de destinação passa a gerar energia e possibilitar a recuperação de nutrientes.

Mas biodigestão não significa economia automática nem autossuficiência energética. Cada projeto depende da quantidade e composição dos resíduos, da regularidade da geração, da demanda energética, do espaço disponível, das características dos equipamentos, dos requisitos ambientais e dos custos de implantação e operação.

É justamente por isso que diagnósticos e estudos de viabilidade são indispensáveis. Também seria equivocado imaginar que a tecnologia se limita aos hotéis. Empreendimentos que geram volumes regulares de matéria orgânica podem, em diferentes escalas, avaliar soluções semelhantes. Restaurantes, centrais de abastecimento, supermercados, hospitais, indústrias de alimentos e atividades agroindustriais integram esse universo potencial.

A biodigestão tampouco substitui o combate ao desperdício. Alimentos ainda próprios para consumo devem ser prioritariamente aproveitados. A lógica correta é reduzir a geração, reaproveitar o que ainda possui utilidade e tratar adequadamente o resíduo inevitável.

A tecnologia empregada no projeto atualmente em estudo é fornecida pela CH4 Solution, em articulação que também envolve a Universidade Livre do Meio Ambiente do Nordeste - UNIECO. No projeto, Paulo Trajano atua na articulação institucional.

O avanço da economia circular depende justamente desse encontro entre tecnologia, atividade produtiva e responsabilidade ambiental.

Mais importante do que perguntar onde colocar o lixo é começar a perguntar o que ainda podemos produzir a partir dele.

Quando corretamente tratado, o resíduo orgânico deixa de ser apenas o fim de um consumo e pode se tornar o início de um novo ciclo produtivo.





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