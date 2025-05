Do sacro ao profano, os eventos de maio

A- A+

Tentando alinhamento com as notícias da semana, destacamos a homenagem aos trabalhadores, que entrou para a história a partir de 1886 nos EUA em Chicago e no Brasil como dia do trabalho em 1910.

Roubando a cena dos grandes eventos globais, surpreendeu o apoteótico retorno de Lady Gaga ao Brasil, com mega show em Copacabana, já consagrada como o principal palco para as grandiosas apresentações mundiais, e o Conclave para eleição do sucessor do Papa Francisco.

Por outro lado, nas abordagens da semana, preocupa-nos mais uma vez o retorno da seca ao Nordeste, principalmente a Zona da Mata litorânea, onde se situa a região canavieira, recepcionando a joia da coroa de Pernambuco e dos vizinhos, Alagoas e Paraíba, empregando milhares de trabalhadores, sob o risco de perda de seu sustento, com enormes repercussões de natureza econômica e social em dezenas de municípios situados na região atingida pelo fenômeno climático, aguardando há décadas a implementação de solução técnica já identificada, mas até hoje não implementada, capaz de mitigar os efeitos da tragédia, que mais uma vez se repete com incomensuráveis prejuízos para o contexto privado e governamental na Região mais carente do Brasil.

Vale ressaltar mais uma vez a importância do Projeto “Águas do Norte”, guardando a chuva do inverno em micro bacias de acumulação para utilizá-la no verão, alternativa de uso múltiplo, abastecimento urbano, diversificação econômica com a fruticultura, a piscicultura, e a irrigação canavieira, não apenas evitando a perda, mas até mesmo ampliando os postos de trabalho, durante e depois da implantação da redentora solução para os recorrentes episódios de seca na Zona da Mata.

Importante registrar que a iniciativa aventada daria enorme contribuição no médio e longo prazos ao Estado pela via tributária, além do impacto social na geração de empregos e renda na Mata Canavieira.

Como perguntar não ofende será que não seria possível sonhar com eventual convite da ALEPE, do Governo do Estado ou da AMUPE para que os técnicos e consultores do Setor da Agroindústria Canavieira pernambucana pudessem expor com detalhes aos gestores públicos o referido projeto “Águas do Norte”, formatado como PPP (parceria público privada), a exemplo do PRORENOR bem sucedido projeto implantado na gestão Jarbas Vasconcelos com o concurso da ALEPE, cujos benefícios socioeconômicos repercutem até hoje, mais de vinte anos depois de implantado.

Quem sabe se o Papa Francisco e seu sucessor não ouvem nossas preces, por boas notícias no “Estado de Mudança”, mudança de verdade, mudança de paz, de alegria, prosperidade, com saúde e emprego, no campo e nas cidades, motivo para comemorarmos unidos, com mega show de forró nordestino nas areias de Boa Viagem.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também