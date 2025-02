Do soft power ao desterro

A- A+

A guerra tarifária do presidente dos EUA é um disfarce. Para desviar a atenção de reais problemas econômicos e políticos. Como o de Gaza. Onde ele usa a política da catástrofe para manter o poder da extrema direita em Israel.

Os Estados Unidos já utilizaram o soft power. Há 80 anos. No pós guerra de 45. A Europa destruída. O Plano Marshall em marcha. Os americanos empreenderam intensa campanha publicitária. Baseada nos filmes de Marilyn Monroe e Cary Grant, nas músicas de Cole Porter e Gershwin, nos concertos de Rachmaninoff, no teatro da Broadway, no cinema de Walt Disney. A imagem pública da América era polida. Com notas musicais. E tiras de filme.

Era o soft power. Os americanos detinham o poder econômico, o poder militar, o poder tecnológico. E o soft power. Os presidentes da República, em Washington, vinham de Hollywood, como Ronald Reagan; de Boston, como JFK; de Arkansas com saxsofone, como Clinton; de Harvard, como Obama. Agora, vem com uma plutocracia.

Antes, era o sonho americano. Agora, é a prisão em Guantanamo. Antes, era o pudor com cumprimento da lei. Agora, é o desterro dos palestinos. A alternativa abraçada pelo presidente Trump é uma chance para o homem de negócios. Vestido de presidente. Uma quantidade enorme de obras a serem feitas na reconstrução de Gaza. Por empresas ligadas a Mar-a-lago. De sobra, a manutenção, em Telavive, do presidente Netanyahu. A reação internacional à violência proposta já edificou uma barreira política difícil de ser removida. Começando pela Arábia Saudita. Seguida, pela França.



O desterro dos palestinos é uma agressão. À trilha civilizatória. Às conquistas do direito internacional. Às normas da Convenção de Genebra. Às decisões contidas nas resoluções da ONU. Assinadas nos anos 70 pelo egípcio Sadat, pelo palestino Arafat e pelo judeu Begin. Reiterados, em 1993, no Acordo de Oslo, por Rabin e mediado por Clinton.

Os Estados Unidos estão menores, hoje. Do que quando Trump assumiu. Menores politicamente porque com menos autoridade moral. Menores economicamente porque subtrai comércio com a tarifação. E menores socialmente porque cada vez mais afastados da opinião pública mundial.

* Professor e colunista da Folha de Pernambuco.



