Dom Mauro Morelli, o bispo que deu moldura social à sua prática evangelizadora

A- A+

Dom Mauro Morelli, bispo emérito da Diocese de Duque de Caxias RJ, faleceu no dia 9 deste mês em Belo Horizonte MG aos 88 anos de idade. Em nota oficial a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) confirmou o falecimento pontificando que “Dom Mauro se destacou no serviço à Igreja por meio dos diversos serviços pastorais que desempenhou em âmbito local, regional e nacional, desde o presbiterado. E também na luta pela dignidade humana, especialmente na incansável mobilização do “alimento, dom de Deus, direito de todos”, salientou a manifestação de pesar.

Dom Mauro foi o primeiro presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) atuando em consonância com Herbert de Souza, Betinho, na fundação da AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME. Antes de assumir a Diocese de Duque de Caxias, foi bispo auxiliar da Diocese de São Paulo, recebendo a sagração episcopal de Dom Paulo Evaristo Arns. O seu bispado ficou marcado pela militância e comprometimento contra a fome, a exclusão social, pelo reconhecimento dos direitos individuais e pela evangelização. Fora tudo isso foi membro do Conselho Permanente de Nutrição da ONU. Dom Mauro era receptível ao enfrentamento dos problemas conjunturais que afligem a humanidade, tendo integrado a junta jurídica do Serviço Paz e Justiça na América Latina - SERPAJ – AL. Tratando-se de uma organização internacional da Defesa Dos Direitos Humanos e Organismo Consultivo da ONU, que tem como presidente Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz de 1980. A luta pela conquista do direito precípuo de se alimentar é uma imposição de caráter humano e social. Segundo dados fornecidos pela FAO, agência das Nações Unidas voltada para alimentação do que se estima 2 bilhões e quatrocentos milhões de pessoas que passam fome ou não se alimentam adequadamente no mundo.

No caso do Brasil um levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), constata que 65 milhões de pessoas no Brasil têm dificuldades estruturais e básicas de se alimentarem ou se alimentarem adequadamente. Sendo o Brasil o quarto maior produtor de alimentos do planeta soa desproposital que parcela expressiva da população tenha exagerada incapacidade alimentar. Nomeado bispo pelo papa João Paulo II em 25 de maio de 1981, para a Diocese de Duque de Caxias na baixada fluminense (RJ), exerceu seu bispado por 24 anos renunciando em 2005, ao completar 70 anos de idade. Considerado pela CNBB “verdadeiro missionário da vida”, Dom Mauro Morelli, assim como, D. Pedro Casaldáliga, Dom Helder Câmara e Dom Paulo Evaristo Arns, elevou-se no comprometimento social do princípio do cristianismo a partir da opção preferencial pelos excluídos e desassistidos. Roberto Lyra, grande jurista e também comprometido com os mesmos princípios, salientou que: “que a lei é literal na origem, mas ganha vida se você lhe der moldura social”. Foi o que fez, em vida, Dom Mauro Morelli, deu moldura social à sua prática evangelizadora.

*Procurador de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Diretor Consultivo e Fiscal da Associação do Ministério Público de Pernambuco. Ex-repórter do Jornal Correio da Manhã (RJ)

Veja também

A Pedra de Segurança de Cora