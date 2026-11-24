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A consciência é o arquivo de nossas vivências, de nossas experiências boas ou más, de nossas lembranças, tudo aquilo que ficou gravado, registrado em relação ao passado, ao hoje e até as expectativas do amanhã.



Nesta semana dois acontecimentos chamaram atenção, um dentro de casa e outro lá fora, distante, mas capaz de tocar todos nós habitantes do planeta.

Dentro de casa, o "Dia da Consciência Negra", e lá fora o faz de conta para a construção da paz, com o encontro dos "donos do mundo".



O "Dia da Consciência Negra" sem prejuízo da tardia homenagem à abolição da escravatura no Brasil, deveria ser reconhecido como a "Dor de Consciência" por todos nós brasileiros pelo imprescritível crime hediondo praticado durante quase quatrocentos anos de terrível e indelével mácula na nossa história.



A colonização e a promoção do processo de desenvolvimento, teve como base a escravidão escravização de milhares de africanos, crianças, mulheres e homens, trazidos a força acorrentados nos porões dos navios, cerca de quatro milhões de indivíduos que chegaram vivos, com mais de trezentos mil jogados ao mar já mortos ou doentes.



Vale a constatação de que até a Igreja, justificava sua tolerância com a prática medonha, como forma de evangelização dos pagãos adeptos de práticas demoníacas passíveis de punição.



Sendo assim, dias, meses, anos da chamada Consciência Negra, são insuficientes para exorcizar tamanho pecado mortal.



A semana nesta véspera do Natal que se aproxima, foi também marcada pelo encontro dos "donos do mundo" China, Rússia e EUA, reunidos tendo o Líder Xi Jinping como anfitrião, com o objetivo anunciado de construírem a utópica paz global, segundo o noticiário, sugerido pelo presidente Lula, mas ledo engano, o "day after" do histórico evento foi marcado por violento ataque russo a invadida Ucrânia, resposta mais do que suficiente para deixar claro o mais completo e indesejado acordo, celebrando a ridícula exibição global dos magnos gestores do hoje e do porvir de todos nós terráqueos.



Por tudo isso, mais uma vez só nos resta orar à Papai do Céu que nos socorra neste emblemático Natal do ano da graça de 2026.



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