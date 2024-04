Dorinha e o espanhol para inglês ver

A- A+

Dorinha tem uma vida dedicada à educação. Ela vem de longe, do Tocantins, mais conhecido no Sul maravilha pelas belezas do Jalapão e o encantamento do capim dourado transformado em brincos, pulseiras e objetos de decoração no artesanato ensinado pelos índios Xerente, descobertos na década de 1920 quando o Tocantins ainda era Goiás.

Miúda, dona de uns olhos sempre atentos a tudo e a todos, como secretária de Educação ela fez uma revolução na educação do seu Estado, exemplo para todo o Brasil. No início dos anos 2000, implantou as primeiras escolas de período integral e uma política de valorização dos professores. Fez o dever de casa, qualificou-se.

Foi eleita deputada federal em 2010, e a partir desse momento seu foco tem sido a educação. Relatou a emenda constitucional do Fundeb, o fundo da educação básica e de valorização dos professores, aprovada em 2020. Senadora eleita com quase 400 mil votos, Dorinha (União Brasil-TO) ganhou prestígio e, hoje, é uma das vozes femininas mais importantes do Congresso. Tudo isso por mérito, graças à sua inteligência e capacidade de articulação. Transita entre as bancadas de todas as tendências políticas no Senado.

Toda essa experiência e sensibilidade fizeram dela a congressista mais capacitada a relatar a nova lei do ensino médio, que veio da Câmara aprovada depois de relatada pelo deputado e ex-ministro da Educação Mendonça Filho (União Brasil-PE). Mendoncinha foi um ministro da Educação brilhante de 2016 a 2018. Como relator da nova lei, cometeu acertos e erros.

O governo Lula enviou ao Congresso uma proposta que previa o ensino obrigatório de inglês e espanhol. Mendoncinha tirou o espanhol e deixou o inglês. Não faz sentido. O Brasil é cercado por uma rica comunidade de língua espanhola. Quem vê o mapa da América do Sul nota que somos abraçados pelos “hispanoablantes”. Só 3 países não falam espanhol. A Guiana fala inglês, a Guiana Francesa, francês, e o Suriname, holandês.

Único país da região a falar português, o Brasil durante longo período viveu de costas para seus vizinhos e se voltou para as relações com os Estados Unidos e a Europa. O inglês e o francês eram as línguas internacionais. Hoje, o francês minguou e o inglês se tornou a língua mais falada no mundo. O espanhol tomou o lugar do francês e é falado por 534 milhões de pessoas. O inglês mantém a 1ª posição com 1,4 bilhão de falantes, seguido do chinês (1,1 bilhão) e o hindi (602 milhões).

Por isso, não faz sentido que o Brasil, líder na economia e na política de uma região onde a maioria dos países fala espanhol, não priorizar o ensino deste idioma. Tanto espanhol quanto inglês deveriam ser obrigatórios nas escolas. Este governo, assim como os próximos, devem buscar uma integração cada vez maior com a América Latina, seja comercial, cultural e até militar.

A produção cultural e científica em língua espanhola é intensa. Livros, pesquisas, filmes, programas de TV e uma enorme variedade de portais e sites jornalísticos, de artes e até de relacionamento podem ser explorados pelos brasileiros, facilitando o entendimento e a troca de experiências. Por que abrir mão?

Para nós, brasileiros, falar espanhol é uma necessidade. Uma língua optativa é sempre vista como supérflua. Não é percebida como uma prioridade. No caso do espanhol, tão importante, mas ao mesmo tempo tão desvalorizado, é preciso mantê-lo como uma prioridade no currículo das escolas, não só pela riqueza cultural que a língua representa, mas por uma questão geopolítica, de racionalidade, funcionando como uma ferramenta eficaz nas relações comerciais e políticas.

Os chineses entraram com tudo na América do Sul. No Natal de 2023 eu estava no Chile com a família e a única loja aberta perto do hotel era a de um chinês falador de um espanhol corretíssimo, embora, claro, com sotaque. Perguntei quanto tempo ele estava no Chile. “Pouco mais de um ano”, respondeu. Ele chegou sabendo espanhol.

Vi o mesmo nas chifas de Lima, restaurantes que misturam culinária chinesa com peruana. Os chineses estão dominando um pedação dos mercados destes países e já chegam falando espanhol. Isto não ocorre por acaso; é política de Estado do dr. Xi Jinping.

A lei do Novo Ensino Médio será relatada no Senado pela professora Dorinha. Sua 1ª iniciativa foi pedir uma audiência pública com os principais atores envolvidos na questão. Mostrou sua sensibilidade. Embora seja do mesmo partido de Mendonça Filho, Dorinha é vice-líder do Governo no Senado e tem excelente trânsito com o ministro da Educação Camilo Santana, um defensor do ensino do espanhol.

A senadora prestará um enorme serviço ao Brasil trabalhando para que o ensino de espanhol volte a ser obrigatório nas escolas de todo o país. Depois de conseguir aprovar o Fundeb na íntegra, com maioria expressiva do Congresso Nacional, certamente não será difícil para ela tirar a língua espanhola do limbo dos supérfluos e elevá-la ao patamar das prioridades. Do jeito que está no relatório de Mendoncinha, o ensino do espanhol virou uma coisa para inglês ver.

