Dos divinos presentes do passado às diabólicas bombas de hoje

A estrela de Belém, ou a “estrela guia” marcando o céu do Oriente com sua cauda luminosa, serviram há quase dois mil anos atrás, como sinalizadora do caminho a ser seguido na peregrinação de Gaspar, Melchior e Baltazar, os chamados “três reis magos”, na longa viagem que os sábios videntes empreenderam para presentear com ouro, incenso e mirra o recém-nascido “menino Jesus” no tosco berço da pobre manjedoura em Belém, vila localizada a cerca de dez quilômetros ao Sul de Jerusalém capital de Israel.

O sublime acontecimento, que marca o local da chegada do “Salvador do Mundo”, que adiante se tornaria o Rei dos Judeus, por ironia do destino, se situa na chamada Terra Santa, hoje epicentro de uma das mais sangrentas e cruéis guerra da atualidade, confrontando os amigos conterrâneos de outrora, hoje inimigos fratricidas Judeus de Israel com os iranianos (Persas) de maioria muçulmana.

A despeito das fracassadas tentativas de criação de dois Estados soberanos, que dentre outros aspectos, políticos, econômicos, sociais, ainda assim poderiam ter a função de barreira de transição geográfica e religiosa entre Israel de forte suporte e referência Ocidental, com o amplo contexto Oriental Muçulmano, hoje dividido e em grande parte protegido pela China e Rússia.

Vale destacar que a matéria encontra respaldo em registros bíblicos, dando conta do apoio católico, reconhecendo a visita dos Reis Magos à chegada de Jesus, simbolizando a universalidade, a comunhão entre raças e credos em nome da paz entre os povos, ambiente hoje destroçado graças a nefanda e medonha contribuição dos reis de hoje, que sem necessidade de nominá-los talvez por coincidência continuem em número de três, ou quatro, portadores não mais de ouro, incenso e mirra, mas sim de bombas e mísseis de alta potência de destruição, até mesmo do próprio planeta, onde residimos todos nós, inocentes úteis à demoníaca iniciativa.

Infelizmente o chamado “novo tempo” chega marcado e fortemente armado pelo retrocesso civilizatório, com receio de tornar realidade para nossos descendentes, filhos, netos e bisnetos de que só valemos pela capacidade de fazer o mal, matar e não salvar, destruir e não construir, essa é a nova regra.

Na esperança de que a mídia internacional nos traga em cibernética velocidade, notícias melhores, merecedoras de atenção global, pelo prenúncio de paz e harmonia, de sorte que não precisemos mais difundir e comentar, guerras, tragédias sem fim de todos os matizes, torcemos para que ainda haja tempo para dar um passo atrás para não cair no abismo, antes do prenunciado armagedom.





___

