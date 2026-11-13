Doutor Graxa e o Carro da Mala

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Dizem que a primeira impressão é a que fica. Em um mundo cada vez mais rendido às aparências, aprendeu-se a julgar a credibilidade de alguém pelo corte do terno, pelo relógio no pulso ou pelo emblema estampado no capô do carro. Mas, até que ponto a embalagem diz algo sobre o conteúdo? E mais: será que a humildade em excesso realmente fecha portas?

Lembrei-me de um senhor que conheci anos atrás, de quem muito absorvi do seu conhecimento empírico. Era dono de um próspero comércio de peças usadas de veículos. Apesar da situação financeira folgada, andava sempre com uma roupa de linho branca simples e chinelos de couro. Ele mesmo fazia questão de manusear as peças no balcão e, por isso, vivia com as mãos sujas de graxa. No bolso esquerdo da calça, levava um pano para limpar as mãos; no bolso direito, um maço gordo de notas.

Certo dia, entrou em uma concessionária para comprar um Monza zero-quilômetro, o desejo de consumo daquela geração. Ignorado por um vendedor engomado que torceu o nariz para as suas roupas de trabalho, foi acolhido por outro funcionário, mais atento e sem preconceitos. O resultado? O senhor sacou o dinheiro do bolso e comprou o carro à vista. A partir daquele dia, aquele vendedor virou seu fornecedor exclusivo de veículos para a família e amigos. No pátio da loja, o homem simples das mãos sujas passou a ser recebido com tapete vermelho e chamado afetuosamente de “Doutor”.

De outra banda, um grande amigo, oficial de justiça, mantendo sempre o sigilo das pessoas envolvidas por amor a sua ética profissional, costuma compartilhar causos da sua rotina nos edifícios de alto padrão na Avenida Boa Viagem - aqueles imponentes prédios de um por andar, de frente para o mar. Em uma de suas diligências para apreender uma BMW de última geração, por falta de pagamento das parcelas do financiamento, descobriu que o proprietário, endividado até o pescoço para sustentar o status de milionário, saía escondido no porta-malas dos vizinhos só para não ser citado pelo oficial.

A dicotomia é provocativa. De um lado, a riqueza real envelopada em simplicidade e honestidade; do outro, o luxo de fachada sustentado por aparências e fuga de oficiais de justiça.

A aparência pode até escancarar portas em um primeiro momento, mas é a boa energia, a postura e a verdade de cada um que conquistam a confiança duradoura. Quem precisa vestir uma carcaça de ostentação para ser notado geralmente carrega um vazio enorme por dentro. Já quem é seguro do que é e do que tem, não precisa provar nada a ninguém no balcão real da vida.

O terno alinhado não garante o caráter, assim como a graxa na mão nunca foi atestado de pobreza. No fim das contas, a verdadeira elegância não está na etiqueta da roupa, mas na tranquilidade de dormir com a consciência limpa e sem precisar sair de casa escondido no porta-malas de ninguém.

*Advogado especializado em Direito do Trabalho, Consultoria Empresarial, Mediação, Conciliação e Arbitragem



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