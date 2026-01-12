Droga do comunismo produz mais delírios que o LSD  

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA — Petróleo e cocaína são drogas alucinógenas. Produzem delírios de poder. Maduro e Tramp são viciados em petróleo. Maduro costumava injetar, cheirar e injetar barris de petróleo nas veias. Em seus delírios, depois de cheirar carradas de óleo de pedra, Maduro dançava rumba, requebrava as cadeiras e cantava a cantiga dos drogaditos da Cracolândia no Palácio Miraflores:

“Eu vou cantar uma linda canção. Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão. Bicho tô doidão. Porque o cowboy Donald Tramp roubou minha mina dentro do salão”.

OoO

O cowboy Tramp sempre foi viciado em drogas pesadas, tipo petróleo, dólar e periguetes do cardápio do finado Epstein. À primeira vista, periguetes são mercadorias palatáveis e a preços módicos, mas os efeitos colaterais custam caro. Quando chegam neste reino tropical, os gringos se deixam fascinar pelas periguetes e caem na gandaia.

OoO

Os presidentes americanos são conhecidos pelo vício de cheirar barris e mais barris de petróleo. São drogas produzidas nas Arábias e também na Venezuela. Nessa onda, às vezes os bichos ficam doidões com mania de guerra. Bill Clinton também tinha o vício de degustar estagiárias no Salão Oval da Casa Branca.

OoO

O comunismo é uma droga sintética criada por Karl Marx e Friedrich Engels, uma dupla intelectual altamente periculosa. Karl era inimigo ferrenho do trabalho e se tremia todo quando ouvia falar esta palavra. Mas gostava de ter amigos ricos. Daí fez amizade com Friedrich Engels, filho de uma família de industriais alemães de quem se tornou parceiro e que financiava suas farras e foi seu provedor durante toda a vida. O marxismo e o materialismo dialético são culturas as mais inúteis e enganosas das ciências humanas.

OoO

A dupla Karl Marx e Engels escreveu o “Manifesto Comunista”, de 1884, e o livro “O Capital” para se vingar da sociedade capitalista na época. Na verdade, o capitalismo daqueles tempos era muito perverso e eles tinham lá suas razões. A criação da droga chamada comunismo foi um dos capítulos mais nefastos da história da humanidade. Produz mais vítimas fatais que as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki.

OoO

Os genocidas Joseph Stalin, na URSS, Mao Tse-tung, na China Continental, e Pol Pot, no Camboja, eram viciados na droga do comunismo e foram responsáveis pelo extermínio de mais de 60 milhões de criaturas. A droga do nazismo, do satânico Adolf Hitler, matou mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Foi quando o Papa Bento XVI perguntou, no campo de concentração de Auschwitz, diante do triunfo do mal: “Onde estava Deus?”

OoO

O psicopata Fidel Castro usou a droga do comunismo, versão do Caribe, para fuzilar 3 mil cubanos e matar outros 10 mil nas prisões. Os cubanos hoje morrem de fome no dia a dia.

Em termos de letalidade, a droga do comunismo só pode ser comparada ao Yersinia pestis, o vírus da peste negra que exterminou um terço da população mundial na Idade Média.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também