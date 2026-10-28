Duas horas, muitas consequências

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No papel, são duas horas a menos por semana. Na vida real, a Emenda Constitucional nº 141, promulgada em 16 de outubro, inaugura uma das mais profundas alterações recentes nas relações de trabalho brasileiras. Em 16 de dezembro, a jornada máxima cairá de 44 para 42 horas semanais e passará a ser assegurado o repouso semanal remunerado de dois dias, um deles preferencialmente aos domingos. Essa, porém, é apenas a primeira etapa. Exatamente um ano depois, em 16 de dezembro de 2027, haverá nova redução de duas horas, e o teto será definitivamente de 40 horas semanais. Em quatorze meses, o país sairá da jornada de 44 horas hoje vigente, passará brevemente pelas 42 horas e chegará a 40.



A escolha política é legítima: trabalhar menos pode elevar a qualidade de vida e reorganizar a convivência familiar. O defeito está na forma. Uma alteração que mexe com comércio, serviços, indústria, hospitais, obras, restaurantes, transporte e milhões de rotinas produtivas foi conduzida sob uma velocidade incompatível com a extensão de seus efeitos. A proximidade eleitoral tornou difícil dissociar a celebração de uma conveniência política imediata. O custo da urgência, porém, não desaparece; apenas é transferido para quem terá de fazê-la funcionar.



A Constituição não impõe, em termos absolutos, uma escala única de cinco dias de trabalho por dois de descanso. A negociação coletiva poderá ajustar regimes compensatórios, desde que assegure, na média mensal, dois dias de repouso por semana e que nenhum empregado passe uma semana inteira sem folga. Ainda assim, o marco é inequívoco: a escala 6x1 deixa de caber na regra geral, e cláusulas coletivas incompatíveis perderão eficácia em dois meses.



A adaptação não é um detalhe de departamento pessoal. É uma mudança de escala econômica, e em duas fases sucessivas. Para completar 42 horas em cinco dias, são necessárias, em média, oito horas e vinte e quatro minutos por dia. A própria emenda admite que, durante a transição, acordos ou convenções coletivas ampliem a duração diária para viabilizar essa distribuição. Mas o arranjo que for adotado agora também terá prazo de validade: um ano depois, será preciso reorganizá-lo outra vez para alcançar as 40 horas. O paradoxo é evidente: uma norma concebida para reduzir o tempo de trabalho pode, em determinados setores, concentrar ainda mais a jornada diária.



É nesse ponto que a realidade resiste às fórmulas gerais. Garçons, vendedores e outros trabalhadores remunerados por comissões dependem de fluxo, atendimento e oportunidade de venda. A preservação do salário não assegura, por si só, a preservação do volume de comissões. Na construção civil, onde a remuneração e o ganho percebido frequentemente se relacionam à intensidade da produção, a redução do tempo disponível exigirá novas formas de organização. Se a resposta for comprimir tarefas em cinco dias, aumenta-se a pressão sobre o trabalhador e, em atividades de risco, também sobre a segurança.



O impacto tampouco será homogêneo. Uma residência que já emprega trabalhador doméstico em jornada de cinco dias por semana tende a demandar ajuste menor; onde a rotina ainda se estrutura em seis dias, a mudança será concreta. Já nos pequenos negócios, a margem para absorver custo, contratar, reorganizar turnos e negociar escalas costuma ser estreita. O Brasil reúne cerca de 7,1 milhões de microempresas e empresas de pequeno porte, além de mais de 17 milhões de MEIs. Nem todos empregam, evidentemente, mas a dimensão mostra por que a transição não pode ser tratada como operação simples.



A emenda prevê que futura lei complementar poderá criar medidas transitórias de mitigação para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, condicionadas à manutenção dos empregos. Por enquanto, contudo, essa é apenas uma autorização constitucional, não uma política pública pronta. A empresa precisa ajustar escala, custos e controles agora; o eventual auxílio legal ficou para depois.



O risco previsível é o descompasso entre a regra e a capacidade real de cumpri-la. Nas empresas médias e pequenas, em especial nas atividades de funcionamento contínuo ou de baixa margem, a adaptação apressada pode estimular informalidade, horas ocultas e descumprimento disseminado. Não por virtude ou vício moral de cada empregador, mas porque a lei não modifica, por decreto, a estrutura de custos, a oferta de mão de obra, a sazonalidade e a demanda dos consumidores.



A redução da jornada pode ser socialmente desejável. Mas uma boa finalidade não dispensa transição responsável, negociação séria e regulação setorial. A teoria promete mais descanso; a prática exigirá que o país impeça que esse descanso seja pago com perda de renda, sobrecarga nos dias trabalhados ou expansão da informalidade. A primeira adequação vence em dezembro. A segunda, mais profunda, já está contratada para o dezembro seguinte. A emenda entrou em vigor. Agora, a realidade bate à porta.





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