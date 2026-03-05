Dureza pernambucana. E maciez baiana. Congresso de vontades nordestinas

A- A+

Pernambuco foi duro com o Imperador Pedro I. Porque os pernambucanos queriam uma Constituição. E a tiveram. Em 1817. Mas era preciso uma Constituição do Império. Aí, Pernambuco fez outra revolução. Em 1824. Na prática, os pernambucanos queriam uma lei contra a tirania. Os pernambucanos ergueram o estandarte do senso moral. E político. Mas sofreu o castigo do autoritarismo. Foi amputado no território. Perdeu Alagoas. E o Oeste da Bahia.

A Bahia não precisou ser revolucionária. Como Pernambuco. Porque tem solo, subsolo e super solo. No solo, tem grãos, feijão, soja, e commodities. No subsolo, tem petróleo e gás. E, no super solo, tem três coleções. Culturais. Uma coleção de escritores e cineastas: Jorge Amado, Caribé e Glauber Rocha. Uma coleção de compositores: Gilberto Gil, Caetano Veloso e Dorival Caymmi. E uma coleção de cantoras: Maria Bethânia, Gal Costa e Ivete Sangalo.

Tal abundância de talentos dispensa revoluções. Essa fartura de recursos tem uma explicação, um espírito, uma química. Tem um modo de fazer: é o dengo, a denguice. Está na origem étnica do negro que compõe a tri-etnia formadora do povo brasileiro. E baiano. Vem das línguas do tronco banto. Faladas em Angola, Moçambique e Congo. Deriva do quicongo, pedido de aconchego. Ou quimbundo. Relacionado a meiguice, carinho, chamego.

O exemplo prático ajuda a compreensão. Certa vez, aí pelos anos 1992,93, eu compareci a uma reunião do Conselho Deliberativo da Sudene.

Representando o então governador Joaquim Francisco. Quando eu me aproximei de uma das cadeiras para sentar, vi o então governador Antônio Carlos Magalhães, da Bahia. E ouvi sua voz: “Sente aqui, meu nego”. Eu não tinha tal proximidade com o grande político baiano. Mas ele tinha dengo. Era meigo. Jeitoso. Sestroso. Passamos a reunião, quase toda, conversando. Interlocução de um dengo e um azulejo de Orange.

A propósito, Gilberto Freyre, que seria um confederado do Equador do melhor estilo, era severo sem perder a elegância. Na prática, ele tinha o senso do popular sem abdicar da aristocracia. Hábitos que o faziam ser quem era. Verdadeiro. Daí sua honestidade pessoal, sua decência científica. Pois bem, Gilberto Freyre disse que pernambucanos e baianos sempre se entenderam bem. Apenas, são diferentes: os pernambucanos são apolíneos.

E os baianos são dionisíacos. É possível. Embora, nas ladeiras de Olinda, sejamos todos dionisíacos. E, na Constituição, sejamos todos apolíneos.



Mas, nessa geopolítica, falta mencionar um geógrafo. Um geógrafo que desenhou espaços de encontro. De confluência. Que entendia de afinidades. E de solidariedade. De razão. E de emoção. Um geógrafo que foi humanista. Que exerceu a resistência no Brasil. E que abrigou a paciência no exílio. Geógrafo que foi além da geografia. Que soube fazer história. E projetar futuros plausíveis. Geógrafo baiano com vocação pernambucana, nordestina e universal: Milton Santos.

No congresso dos ventos, que Cícero Dias desenhou no marco zero do Porto do Recife, é possível recordar a antiga amizade entre Carlos Pena Filho e Jorge Amado. Sendo o porto lugar de chegadas e partidas, vamos imaginar um encontro entre os dois. Jorge e Carlos. Uma escritura de afetos. É possível lembrar também o ativista baiano Cipriano Barata, participante da conjuração baiana na Revolução de 1817. Desempenhou mandato parlamentar. Disse ele em testemunho a Pernambuco: “É certamente Pernambuco a província mais ciosa de sua liberdade. E, por isso, a mais abundante de sucessos políticos. E a mais capaz de servir de farol ao espírito público do Brasil inteiro”. Aí estão a maciez e a dureza, juntas.





