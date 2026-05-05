E a IA nas agências: eu ia, tu ias, ele ia? 

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Existe uma lenda real (ok, isso não existe), entre as agências de comunicação, de que alguns clientes ou prospects questionavam a qualidade do trabalho ou o preço com o argumento de que o sobrinho faz melhor ou mais barato. O sobrinho virou a IA. Muitas empresas de comunicação estão temendo o novo discurso: “isso que você vende eu faço com IA”.



Você quer mesmo ver sua empresa repetindo os mesmos clichês de IA? “Honestamente” e “genuinamente”, “isso muda o jogo”. “Não é sobre tal coisa, é sobre essa outra coisa” - “e isso faz toda diferença”. “Aqui vai um ponto que pouca gente fala: IA não substitui estratégia — ela expõe quem não tem”.

Há uma enxurrada de legendas, artigos, roteiros para vídeos, textos para o Linkedin gerados nesse pré-moldado aí. Tudo padronizado e insosso. Reputação é coisa séria, uma empresa leva anos para construir. E nenhuma marca deveria arriscar essa produção em série de tudo, sem uma análise criteriosa das estratégias. E para fazer essas estratégias é preciso ter estudo, ter conhecimento, ter repertório, para usar a palavrinha da moda e finalizar a oração com três elementos separados por vírgula, como o Chat GPT costumeiramente faz.

Esse caminho não tem volta. O sobrinho precisa saber que IA não é só geração de texto e imagens. A análise de dados permite uma leitura mais precisa, com informações sobre comportamentos, tendências, performance, etc. Outro ganho gigantesco são as ferramentas de gestão, com nível cada vez mais alto de personalização. Então, com o estabelecimento de processos e fluxos mais claros, com a parte mecânica sendo resolvida com IAs, os profissionais ficam mais livres para pensar no direcionamento das marcas, em fazer o que a máquina não faz (ainda?): pensar de humano para humano.

Usar a tecnologia não é diferencial competitivo, mas a adaptação natural ao que é novo e se transforma mais rapidamente. Profissionais que dominam o pensamento crítico, têm visão estratégica e sabem construir narrativas continuam sendo insubstituíveis. Quem se adaptar a esse novo papel vai crescer na carreira. Quem resistir à mudança pode ficar para trás. Favor avisar ao sobrinho.





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