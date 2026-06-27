É hora da adubação orgânica voltar para a cana

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O sistema de produção de qualquer atividade tem como referência o volume do bem produzido e a atenção especial aos custos para que o negócio seja rentável e se estabeleça.

É conferido a fertilizante, mantidas as condições ambientais favoráveis, como o fator que mais eleva a produtividade das culturas, e este enfoque engloba todos os tipos do insumo.

A utilização dos adubos na agricultura remonta à época Antes de Cristo, e foi por volta do ano 8.000 AC que a história registra na China e depois no Império Romano os agricultores já faziam avaliações sobre quais dos resíduos usados, se húmus de rios e estercos (inclusive humanos), eram mais eficazes na elevação da produtividade das culturas.

Os povos indígenas da Amazônia, também na Pré-história, seguiram o mesmo ritual de acúmulo intencional de matéria orgânica (restos de carvão, ossos, cerâmica, etc), e com isso criaram os solos de "Terra Preta" tão férteis e de mesma coloração dos Chernozênicos ocorrentes no leste europeu e na Ásia central.

Os fertilizantes minerais surgiram no século XIX, especificamente em 1840 pelas mãos do cientista Justus Von Liebig, e foi nessa época que o conceito da adubação NPK (nitrogênio, fósforo e potássio) foi definido, para logo em seguida, 1843, a primeira indústria de fertilizantes químicos da história ser implantada na Inglaterra.

No Brasil os fertilizantes minerais aportaram em 1895, na Região de Campinas (SP) com foco nas lavouras de café.

Nos primeiros anos os negócios com fertilizantes químicos no país foram frustrantes, porquanto os agricultores cultivavam cafezais em solos férteis e não deram importância à novidade, e só tempos depois, quando as lavouras se expandiram para solos de baixa fertilidade é que o comércio se consolidou e passou ser comercializado para outras culturas.

As lavouras de cana-de-açúcar certamente viveram os dois ciclos, o das adubações com resíduos industriais e animais, e com o uso dos fertilizantes minerais, e em algumas oportunidades os dois insumos foram associados, mas certamente o uso dos orgânicos deve ser incrementado por motivos óbvios. O primeiro é a necessidade de melhorar a vida dos solos, e o segundo motivo é de ordem econômica, vez que os preços elevados das aquisições dos minerais provocados por distúrbios geopolíticos globais sacrificam o Brasil que importa cerca de 85 % do que consome.

Diante dessa situação, esse é o momento mais adequado para associar fertilizantes orgânicos e minerais e fazer com que a cana continue a enveredar por bons caminhos.

O balanceamento das adubações sempre foi adotado em culturas olerícolas desde os primórdios, usando-os separadamente com a mesma finalidade, e o setor canavieiro de certa forma já executa essa associação, seja isolada ou adicionando minerais aos orgânicos, mesmo assim não é prática comum associar os dois insumos, por diversas razões, mas o momento chegou para mudar o proceder.

A permanência de cultivos nas mesmas terras, mesmo adotando-se o mesmo proceder técnico, provoca queda de produtividade e isso sempre preocupa o agricultor, e coube a pesquisa descobrir que a perda da vitalidade do solo acontece pela pequena atividade microbiológica da terra, provocada pela redução sistemática da adição de resíduos orgânicos que são os reais alimentos dos macro e microrganismos.

A química de solo tem a função de identificar a ocorrência dos nutrientes e componentes orgânicos das terras, e a pesquisa definiu faixas de fertilidade de suficiência ou deficiência, e quanto se deve adicionar para atender a carência.

Pernambuco, desde os primórdios, sempre foi protagonista na identificação dos meios técnicos para recomendação de adubação pela análise química dos solos, e o produtor deve sempre usar essa ferramenta para quantificar as adubações de suas canas e chegou o momento de dobrar essa atenção.

A tabela de recomendação foi bem ajustada com muitos resultados experimentais, e especialmente para Fósforo, sabe-se que solos com menos de 5 mg/dm3 (ppm) de P respondem muito bem para aplicação do nutriente; ao passo que quando o teor estiver próximo a 9 mg/dm3 (ppm), caso típico das terras cultivadas com cana há muito tempo, a resposta à aplicação do fertilizante é baixa ou nenhuma, então o produtor tem essa ferramenta eficaz para ajustar seu proceder, e inclusive observar em que status está teor de MO da gleba analisada.

A solubilidade dos fertilizantes é condicionada por reações químicas, e mesmo o aplicado sendo solúvel, o nutriente não estará disponível para as plantas na sua integridade, e calagens e materiais orgânicos aumentam a eficácia da adubação.

Alguns estudos da Embrapa identificaram cepas de microrganismos que elevam a disponibilidade dos nutrientes presos em complexos organominerais e tornam as adubações mais eficientes, e o mercado se beneficia da informação com comercialização de biofertilizantes, criando a opção para o agricultor usar produtos concentrados e melhorar o desempenho das adubações minerais.

Comprovações da importância dos resíduos orgânicos associados ou não aos fertilizantes minerais, na elevação da produtividade das culturas são históricos, e a Embrapa comprova experimentalmente que nutrientes indisponíveis são solubilizados pelas atuações biológicas, e isso lança luz ao que se fazia no passado.

As terras do Zona da Mata, cultivadas com cana-de-açúcar há muitos anos, certamente têm nutrientes essenciais complexados em ligações químicas, visto que receberam por esses anos doses razoáveis de fertilizantes minerais, e como das colheitas restam raízes e palhas provavelmente a população de microrganismos recebem poucos estímulos e as populações microbianas letárgicas, e certamente tudo melhorará com adições de resíduos indústria ou animais.

Apenas como reforço de que há Fósforo aplicado complexado nas terras cultivadas com cana, é que anualmente são aplicados de 100 a 120 kg/ha de P2O5 nos plantios e só cerca de 10% do aplicado permanece solúvel para a cultura, e se só cerca de 10 kg do nutriente é exportado as colheitas, então é racional admitir que os restantes 90 % aplicados estão indisponibilizados. A parte ligada a alumínio e ferro, a calagem resolve, mas o que está preso em outras ligações, é disponibilizado por microrganismos presentes em ambiente onde a Matéria Orgânica atua.

Um solo com fertilidade ideal tem 5% de MO, e isso significa que 100 toneladas de material atua em cada hectare, e como os solos da Zona da Mata expressam valores de 1,5% a 2,5% do constituinte, então a adição dos adubos orgânicos curtidos é a maneira mais efetiva para elevar o teor da MO.

Mesmo sendo cana-de-açúcar cultura que certa forma conserva o solo, vez que o fim de cada cultivo, desde que a palha não seja queimada antes da colheita, fica na superfície e no corpo do solo cerca de 30 toneladas de restos de cultivo (20 t de palhas e 10 t de raízes), que pode ser processado para elevar a MO, mas mesmo assim é pouco para compensar os constituintes perdidos nas colheitas.

Usinas e destilarias geram anualmente cerca 300 mil toneladas de torta de filtro e mais de 5 milhões de metros cúbicos de vinhaça, resíduos orgânicos suficientes para adubar toda a área cultivada no Estado, mas só os industriais, que cultivam a metade das terras, se abastecem desses materiais.

A avicultura, que é a atividade rural mais organizada no Estado, gera também anualmente mais de 1 milhão de toneladas de esterco de aves suficientes para adubar todas as canas do Estado, de usineiros e fornecedores, com 4 t/ha de material de ótima composição mineralógica e orgânica.

A tabela a seguir expõe teores de nutrientes NPK e MO de alguns resíduos animais e industriais, e como o esterco de aves é o mais rico de todos, simula-se um comparativo de dois tipos de adubações para a cana-planta. Para esterco de aves definiu-se como 2 t/ha como dose mais indicada para esse pleito, logicamente é preciso compensar os nutrientes em falta no resíduo, e por isso a dose indicada fornece 60 kg/ha de N (atendendo a necessidade), 60 kg/ha de P2O5 e 40k/ha de K2O, e para atender a necessidade nutricional é necessário complementar com 40 ou 60 kg/ha de P2O5 e 40 kg/ha de K2Os, utilizando fertilizantes minerais.

É importante atentar que esse balanceamento atende a necessidade nutricional da cultura e dá de “lambuja” 1 tonelada Matéria Orgânica (MO)/ha.

Tipo do Resíduo Teor de N % Teor de P2O5 % Teor de K2O % Teor de MO* % Torta de Filtro 0,9 1,3 0,3 53 Vinhaça 0,03 0,02 0,2 1,9 Esterco de Aves 3,0 3,0 2,0 50 Esterco de Bovinos 1,7 0,9 1,4 57

Fontes - Composições químicas dos estercos coletados na internet e resíduos agroindústrias do Planalsucar

Segue abaixo o comparativo de custos das adubações Mineral e Balanceada (mineral e orgânica) conforme recomendação oficial, para duas fertilidades naturais, solos menos e mais férteis, para melhor representar o que está sendo proposto.

Solos menos férteis

Tipos de Adubação N – P – K Kg/há Mat. Orgânica t/ha Custos em R$/ha Referência Percentual Mineral* 60 – 120 - 80 0 2.063,00 100 Mineral ** Orgânico*** 00 – 40 – 40 60 – 80 – 40 60 – 120 - 80 0 1 1 680,00 1.000,00 1.680,00 81

*500 kg/ha da fórmula comercial 12-24-18

**267 kg/ha (200 kg de Superfosfato Simples e 67 kg de Cloreto de Potássio)

*** 2 t/ha de Esterco de aves com composição química da tabela acima.

Solos mais férteis

Tipos de Adubação N – P – K Kg/ha Mat. Orgânica t/ha Custos em R$/ha Referência Percentual Mineral 60 – 100 - 80 0 2.011,00 100 Mineral Orgânico 00 – 40 – 40 60 – 60 – 40 60 – 100 - 80 0 1 1 680,00 1.000,00 1.680,00 83

*500 kg/ha da fórmula comercial 12-20-18

**267 kg/ha (200 kg de Superfosfato Simples e 67 kg de Cloreto de Potássio)

*** 2 t/ha de Esterco de aves com composição química da tabela acima.

A adubação balanceada foi balizada pelo Nitrogênio orgânico e P e K foram complementados com minerais. Como a tonelada de MO não foi valorada, entrou de lambuja, a opção da adubação organomineral entrega ganhos financeiros de 19% e 17% para solos menos e mais férteis, respectivamente.

Os preços de US$ 480/t para Superfosfato Simples como complemento de P, US$ 510/t para Cloreto de Potássio como complemento de K, US$ 795/t para fórmula 12 – 24 – 18 para solos menos férteis e US$ 775,00/t para a fórmula 12 – 20 – 18 para solos mais férteis, e R$ 400,00/t para a tonelada de esterco de aves em postura, todos FOB coletados no mercado local.

A recomendação técnica é que todos os insumos devem ser analisados para comprovação da composição química do que foi entregue, com mais razão isso se aplica para resíduos orgânicos devido a heterogeneidade na coleta e manejo do material, e após a análise química é o momento de definir o preço da compra e da dose a aplicar.

A simulação do comparativo entre os tipos de adubações, comprova que a adubação organomineral entrega os mesmos nutrientes NPK que a adubação mineral, e é mais econômica.

As composições químicas dos materiais foram coletados da literatura, a complementação do Fósforo poderá ser feita com qualquer fosfato comercial solúvel, e o Potássio será feito com Cloreto de Potássio.





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