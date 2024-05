É o fim da Engenharia de Software?

A- A+





Poderíamos simplificar o que significa ser um engenheiro de software, como “conhecer linguagens de máquina”. Embora a maior parte da humanidade fale a linguagem dos humanos, os engenheiros de software aprenderam a falar com os sistemas. Até agora, aprender estas línguas tem sido a única forma de configurar a tecnologia que usamos todos os dias, mas com o advento da Inteligência Artificial (IA) generativa, as máquinas aprenderam a conversar com todos, independentemente da sua língua.

Numa entrevista à CNN em Davos 2022, Bill Gates explicou como acreditava que a IA mudaria as nossas vidas. “Tal como aconteceu com a produtividade agrícola em 1900 (com o surgimento de máquinas que trabalham a terra para nós), as pessoas perguntavam: 'O que as pessoas vão fazer?' , e estamos muito melhor do que quando todos se dedicavam ao trabalho agrícola. Este será o caso”, disse Gates.

Poucos teriam imaginado que a inteligência artificial significaria uma mudança para a Engenharia de Software. Nos próximos anos, a IA transformará a ocupação, mas isso não significa que eliminará campos, mas sim que expandirá os seus horizontes para novas fronteiras. No livro de entrevistas – ‘Programmers at Work’, de Susan Lammers, Gates explicou: “Ainda acho que software é uma habilidade importante a ser desenvolvida. Não se trata tanto da mecânica ou dos detalhes específicos de uma linguagem de programação, mas de compreender os detalhes em um nível mais profundo de como ela funciona, esse é o ponto de partida."

Essa compreensão profunda de como o software funciona prepara o terreno para uma integração mais eficiente da IA nos processos de desenvolvimento e manutenção de software. Aqueles que compreendem profundamente o domínio do problema que enfrentam podem aproveitar a inteligência artificial para ampliar a sua produtividade e eficiência. No futuro, a necessidade de conhecer múltiplas linguagens de programação poderá ser reduzida. Em vez disso, a linguagem natural poderia tornar-se a linguagem de programação predominante.

Na Jala University, temos um departamento de Pesquisa e Desenvolvimento e, dentro dele, um grupo de pesquisadores dedicados à inteligência artificial. Acompanhamos de perto os avanços neste ramo e como implementá-los para uma melhor experiência de aprendizagem e ensino dentro da universidade. Além disso, mantemos uma estreita colaboração com engenheiros do setor de alta tecnologia que partilham conosco as suas experiências e conhecimentos sobre como estão a utilizar a IA para aumentar a sua produtividade.

Um dos pontos mais discutidos e preocupantes atualmente é a propriedade intelectual. Por ser um tema tão novo, as regras do jogo ainda não estão bem definidas, existindo julgamentos nesse sentido, que tentam delimitar o que é permitido do que é proibido. A realidade é que ainda não conhecemos as ferramentas suficientemente bem para compreender as suas implicações; elas estão em contínuo desenvolvimento e estes problemas podem desaparecer antes de os regularmos.

Quanto mais experiente o engenheiro de software for, mais ele perceberá que a Engenharia de Software vai além da simples codificação. É muito comum que o cliente não saiba bem o que quer, ou não saiba comunicar bem. Assim, ser engenheiro de software implica também ser capaz de compreender e realizar solicitações imprecisas (algo que a IA, por enquanto, não consegue fazer), além de interagir com a equipe, discutir funcionalidades, tomar decisões de longo prazo em arquitetura, entre muitos outros pontos.

São tarefas que precisam de humanos, que exigem pensamento crítico, criatividade e empatia. Se um engenheiro júnior abusa da inteligência artificial para pensar por ele e gerar código, seu software terá deficiências, provavelmente não responderá às necessidades humanas. Acreditamos firmemente que a Engenharia de Software não vai desaparecer, por isso estamos atentos aos avanços da inteligência artificial para podermos nos adaptar rapidamente às mudanças, em benefício dos nossos alunos e do seu futuro profissional. A educação em geral, e particularmente a formação técnica que estimule o pensamento computacional, será essencial para aproveitar ao máximo a inteligência artificial.

