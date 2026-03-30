Ecossistemas conectados e inteligência artificial redefinem o futuro da saúde

A- A+

“Vamos voltar ao analógico!”. A cena, retratada na premiada série The Pitt, mostra um hospital sendo forçado a desligar todos os seus sistemas digitais diante de um possível ataque cibernético. De repente, prontuários eletrônicos desaparecem, sistemas de prescrição deixam de funcionar e equipes inteiras retornam ao papel e caneta em meio ao caos assistencial.



A provocação é relevante: qual é, de fato, o papel da tecnologia na jornada de cuidado do paciente? Na prática, essa dúvida já foi superada. A saúde moderna não depende apenas da tecnologia, mas sim evolui por meio dela. E mais do que digitalizar processos, o grande desafio atual é integrar dados, conectar sistemas e transformar informação em inteligência capaz de apoiar decisões clínicas e gerenciais.



Esse foi o principal eixo da HIMSS Global Health Conference & Exhibition 2026, realizada em Las Vegas, o maior evento global de tecnologia em saúde. Nos últimos anos, a inteligência artificial ocupava o centro das discussões como uma promessa. Em 2026, essa narrativa mudou de forma significativa. A IA deixou de ser um conceito aspiracional e passou a ser apresentada com resultados concretos, mensuráveis e integrados ao cuidado real.



Na conferência, grandes players globais demonstraram como suas plataformas já incorporam inteligência artificial diretamente nos fluxos assistenciais, apoiando decisões clínicas, automatizando processos administrativos e reduzindo a sobrecarga operacional das equipes de saúde.



Nesse mesmo contexto, a MV se posicionou de forma consistente ao lado dessas lideranças, evidenciando como a inteligência artificial já está integrada ao seu ecossistema de soluções. Não como um recurso isolado, mas como parte estruturante da jornada do paciente, apoiando decisões clínicas com mais segurança, reduzindo erros e liberando tempo dos profissionais para aquilo que realmente importa: o cuidado. Esse modelo reforça o conceito de inteligência aumentada, em que tecnologia e humano atuam de forma complementar, potencializando resultados.



Outro avanço relevante apresentado durante a HIMSS foi a consolidação do conceito de Agentic AI, considerada a próxima evolução da inteligência artificial na saúde. Diferentemente dos modelos tradicionais, essas soluções não apenas analisam dados, mas são capazes de executar tarefas, automatizar fluxos e atuar diretamente dentro dos sistemas clínicos e administrativos, sempre com supervisão humana. Essa mudança representa uma inflexão importante: a inteligência artificial deixa de ser apenas suporte e passa a ser parte ativa da operação, contribuindo de forma direta para eficiência, qualidade assistencial e sustentabilidade dos sistemas de saúde.



Se há um consenso entre os principais líderes globais presentes na HIMSS, é que o futuro da saúde não será construído por sistemas isolados. Ele será definido por ecossistemas integrados. Fica evidente a necessidade de arquiteturas abertas, baseadas em nuvem, capazes de conectar hospitais, operadoras, laboratórios, indústria farmacêutica e pacientes em um ambiente contínuo de troca de dados. Essa abordagem permite que informações clínicas, operacionais e financeiras circulem em tempo real, criando as bases para modelos assistenciais mais coordenados, preditivos e centrados no paciente.



A HIMSS 2026 também evidenciou que a transformação digital da saúde não está restrita a grandes centros globais. O Brasil já se destaca com casos concretos de maturidade digital elevada, com instituições reconhecidas internacionalmente por sua capacidade de integrar dados, estruturar governança e utilizar tecnologia de forma estratégica.



A principal mensagem do evento é clara: a evolução da saúde será definida pela convergência de três fatores essenciais — inteligência artificial aplicada, ecossistemas integrados e uso estratégico dos dados. O futuro não será apenas digital. Será conectado, inteligente e centrado no paciente.







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também