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Opinião Eduardo de Queiroz Monteiro - A força de uma geração, a resistência do Nordeste

Há homens que recebem dos pais um patrimônio. Outros recebem um sobrenome. Alguns recebem empresas, terras e responsabilidades. Mas existem aqueles que recebem algo muito mais difícil de conservar: um legado moral.

É assim que vejo Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM: como um homem que recebeu de seu pai, doutor Armando Monteiro Filho, não apenas uma tradição empresarial, mas uma maneira de caminhar pela vida.

Conheci doutor Armando. Fui seu amigo. E uma das lembranças mais fortes que guardo dele é sua extraordinária educação.

Era um homem de uma polidez admirável, de trato respeitoso, daqueles que sabiam conversar com pessoas das mais diferentes posições sociais sem precisar diminuir ninguém para demonstrar a própria grandeza.

E encontro em Eduardo muito desse pai.

A educação, a serenidade, a capacidade de ouvir, o respeito pelas pessoas e, principalmente, aquela disposição para enfrentar as adversidades sem transformar as dificuldades em desculpas.

Eduardo recebeu uma história empresarial construída por gerações. Mas receber uma história não significa simplesmente administrá-la.

Existe uma diferença enorme entre herdar e continuar.

Herdar depende das circunstâncias da vida. Continuar exige competência, trabalho, coragem e capacidade de adaptação.

Mais difícil ainda é continuar quando os tempos mudam, os mercados se transformam, os custos aumentam, a tecnologia avança e uma atividade secular precisa provar, todos os dias, que ainda possui futuro.

A tradição empresarial da família Queiroz Monteiro está profundamente ligada à história econômica de Pernambuco e, particularmente, ao setor sucroenergético.

A Usina Cucaú tornou-se um dos grandes símbolos dessa caminhada.

Eduardo recebeu essa memória, mas compreendeu que não poderia simplesmente reproduzir o passado.

Era necessário modernizá-lo.

Era necessário investir.

Era necessário adaptar a empresa aos novos tempos.

Era necessário transformar aquilo que durante séculos esteve associado principalmente ao açúcar em uma atividade integrada à moderna produção de energia.

E é justamente nesse ponto que a história de Eduardo deixa de ser apenas a história de um empresário e passa a representar também uma reflexão sobre Pernambuco e o Nordeste brasileiro.

O Nordeste e suas desigualdades

Administrar uma empresa sucroenergética no Nordeste não é a mesma coisa que administrar um grande empreendimento agrícola em determinadas áreas do Centro-Oeste brasileiro.

O Brasil é um só país, mas não possui as mesmas condições econômicas, climáticas, geográficas e produtivas em todas as regiões.

Existem diferenças de solo, relevo, disponibilidade de água, extensão das propriedades, mecanização, logística e produtividade.

Essas diferenças precisam ser reconhecidas.

Por isso, considero um equívoco imaginar que oferecer exatamente as mesmas condições para realidades profundamente diferentes representa necessariamente justiça.

Às vezes, tratar igualmente os desiguais significa perpetuar a desigualdade.

O Nordeste não está pedindo privilégios.

O Nordeste está pedindo compreensão de sua realidade.

Está pedindo políticas de desenvolvimento regional.

Está pedindo condições para produzir, competir, gerar empregos e manter sua população trabalhando em sua própria terra.

Essa não deve ser uma questão de direita, de esquerda ou de partido político.

Deve ser uma questão de Estado.

Qualquer Governo Federal, independentemente de quem esteja na Presidência da República, precisa compreender que o desenvolvimento equilibrado do Brasil exige atenção especial às desigualdades regionais.

O Nordeste não quer viver eternamente de compensações.

Quer produzir.

Não quer esmola.

Quer oportunidade.

Não quer ser tratado como uma região condenada à pobreza.

Quer condições para competir, investir, inovar e gerar riqueza.

Quando uma usina nordestina permanece funcionando, não estamos falando apenas de seus proprietários.

Estamos falando do trabalhador rural.

Do motorista.

Do mecânico.

Do fornecedor.

Do comerciante.

Do pequeno empresário.

Do posto de combustível.

Da farmácia.

Do supermercado.

Da escola onde estudam os filhos dos trabalhadores.

Estamos falando de toda uma cadeia econômica.

Uma usina não termina nos portões de sua fábrica.

Ela se espalha economicamente pelas cidades e pelas famílias que vivem ao seu redor.

É essa dimensão que muitas vezes Brasília precisa enxergar melhor.

Do açúcar à energia

Existe ainda uma transformação extraordinária acontecendo diante de nossos olhos.

Durante séculos, quando se falava em cana-de-açúcar, pensava-se principalmente no açúcar.

Depois veio o álcool.

Depois, o etanol.

Hoje falamos em bioenergia, biogás, biometano, energia renovável e transição energética.

Aquilo que parecia pertencer apenas ao passado econômico do Nordeste pode tornar-se uma das grandes atividades do seu futuro.

E considero esse ponto fundamental para compreender Eduardo de Queiroz Monteiro.

Ele não pode olhar apenas para a usina que recebeu.

Precisa olhar para a empresa que um dia entregará à geração seguinte.

Talvez esse seja um dos maiores desafios de uma empresa familiar.

A primeira geração constrói.

A segunda consolida.

E as gerações seguintes precisam provar que aquela empresa consegue sobreviver ao próprio passado.

É necessário modernizar sem destruir a tradição.

Inovar sem esquecer as origens.

Avançar sem perder a identidade.

E Eduardo vem procurando fazer exatamente isso.

Eduardo e a comunicação

Mas sua presença na vida pernambucana não ficou restrita ao setor sucroenergético.

Existe outra realização que precisa ser lembrada quando se escreve sobre Eduardo de Queiroz Monteiro: a Folha de Pernambuco.

Manter um jornal representa um desafio empresarial completamente diferente.

Uma usina produz açúcar, etanol e energia.

Um jornal produz informação.

E informação participa diretamente da formação da consciência de uma sociedade.

São dois universos aparentemente distantes.

De um lado, a cana.

A terra.

A indústria.

A moagem.

A energia.

Do outro, a notícia.

A palavra.

A opinião.

A imprensa.

Mas existe algo que une esses dois mundos:

Pernambuco.

O filho de Armando

Entretanto, quando penso em Eduardo, não consigo separar completamente o empresário do filho.

Porque conheci seu pai.

E quem conheceu doutor Armando Monteiro Filho sabe que determinados valores não aparecem nos balanços de uma empresa.

Educação não aparece no balanço.

Polidez não aparece.

Respeito não aparece.

Gratidão não aparece.

Caráter não aparece.

Mas são justamente essas coisas que determinam a maneira como um homem será lembrado depois que todas as cifras forem esquecidas.

Eduardo carrega consigo muito dessa herança.

E considero isso uma das maiores homenagens que um filho pode prestar a um pai.

O homem verdadeiramente realizado não precisa apagar aqueles que vieram antes dele para demonstrar aquilo que conseguiu construir.

Ao contrário.

Ele reconhece.

Agradece.

Preserva.

E continua.

As adversidades também constroem os homens

Nenhuma grande trajetória empresarial é feita somente de vitórias.

Quem administra empresas durante décadas conhece crises, juros elevados, mudanças tributárias, dificuldades climáticas, oscilações de preços, transformações tecnológicas e concorrência.

Conhece também aquelas noites silenciosas em que decisões precisam ser tomadas e centenas ou milhares de famílias podem depender delas.

É muito fácil admirar um empresário quando tudo prospera.

Difícil é compreender a responsabilidade existente quando chegam as crises.

É nesses momentos que aparece o verdadeiro dirigente.

Eduardo atravessou adversidades.

Continua atravessando.

E continua trabalhando.

Talvez seja justamente essa palavra que melhor defina sua trajetória:

continuar.

Continuar acreditando.

Continuar investindo.

Continuar produzindo.

Continuar modernizando.

Continuar empregando.

Continuar acreditando em Pernambuco.

Ele recebeu uma história pronta para ser lembrada, mas preferiu transformá-la numa história que ainda está sendo escrita.

O Nordeste não pede favor

Ao registrar estas palavras no meu livro O Mundo que Eu Vi e o Mundo que Eu Vivi, quero deixar também uma reflexão para aqueles que governam e governarão o Brasil.

Olhem para o Nordeste.

Mas olhem sem paternalismo.

Olhem para sua capacidade produtiva.

Para seus empresários.

Para seus trabalhadores.

Para suas universidades.

Para sua energia solar.

Para seus ventos.

Para sua agricultura.

Para sua indústria sucroenergética.

Para seus portos.

Para sua juventude.

E compreendam definitivamente que:

desenvolvimento regional não é caridade. É estratégia nacional.

Quando uma empresa nordestina fecha, não desaparece apenas uma empresa.

Desaparecem empregos.

Desaparece renda.

Enfraquece uma cidade.

Aumenta a migração.

Diminui a arrecadação.

Morrem oportunidades.

Por isso, o Nordeste precisa de políticas públicas que reconheçam suas particularidades.

Crédito.

Infraestrutura.

Irrigação.

Tecnologia.

Pesquisa.

Energia.

Qualificação profissional.

Incentivos à modernização.

Não para eternizar dependências, mas justamente para acabar com elas.

O melhor programa social que existe é aquele que, juntamente com educação e saúde, cria condições para que o cidadão tenha trabalho, renda e dignidade.

Eduardo, meu amigo

E finalmente deixo a economia e volto à memória.

Volto ao homem.

Volto ao amigo.

Quando olho para Eduardo de Queiroz Monteiro, vejo naturalmente o empresário.

Vejo o presidente do Grupo EQM.

Vejo o homem ligado à Usina Cucaú.

Vejo sua presença na Folha de Pernambuco.

Mas vejo também o filho de doutor Armando Monteiro Filho.

E talvez isso tenha, para mim, um significado ainda maior.

Porque algumas heranças não podem ser avaliadas em hectares, toneladas de cana, patrimônio industrial ou balanços financeiros.

A maior herança que um pai pode deixar a um filho é fazer com que, muitos anos depois, alguém encontre naquele filho gestos que façam recordar o pai.

Em Eduardo encontro isso.

Encontro educação.

Encontro cordialidade.

Encontro disposição para o trabalho.

Encontro persistência.

E encontro, sobretudo, uma característica indispensável aos homens que comandam grandes organizações:

a esperança de que amanhã ainda poderá ser melhor do que hoje.

Meu caro Eduardo, estas linhas não pretendem ser apenas o retrato de um empresário.

São o testemunho de alguém que conheceu seu pai, acompanhou parte da história de Pernambuco e aprendeu que empresas atravessam crises, governos passam, moedas mudam, tecnologias envelhecem e gerações se sucedem.

Mas algumas coisas permanecem.

O caráter permanece.

A educação permanece.

O trabalho permanece.

A memória permanece.

Seu pai deixou sua marca.

Sua geração está deixando a sua.

E espero que aqueles que vierem depois compreendam que o patrimônio mais importante recebido não foi somente uma usina, uma empresa ou um grupo econômico.

Foi uma obrigação muito maior:

a obrigação de continuar construindo.

E enquanto houver homens dispostos a produzir, investir, trabalhar e acreditar nesta terra, Pernambuco continuará enfrentando suas adversidades.

Porque o Nordeste pode sofrer.

Pode enfrentar secas.

Pode enfrentar desigualdades.

Pode enfrentar crises.

Pode cair.

Mas existe uma coisa que a história já demonstrou muitas vezes:

o Nordeste sabe se levantar.

E Eduardo de Queiroz Monteiro, com sua história familiar, empresarial e humana, representa, para mim, um desses homens que continuam ajudando Pernambuco a permanecer de pé.

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