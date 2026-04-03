Educação Básica: o motor silencioso da economia

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A arquitetura orçamentária do Brasil para 2026 compromete severamente o crescimento econômico ao privilegiar o fisiologismo em detrimento do desenvolvimento. Ao destinar R$ 61 bilhões para emendas parlamentares e R$ 6,5 bilhões aos fundos eleitoral e partidário, o Estado brasileiro sucateia a qualidade e a alocação estratégica dos investimentos públicos. Dados do portal Siga Brasil revelam que o volume das emendas cresceu mais de 1.200% na última década.



Esse agigantamento, sobretudo das emendas de caráter opaco, amplia a vulnerabilidade do País a ilícitos; a ausência de transparência e a fragilidade na fiscalização converteram esses recursos descentralizados em meros instrumentos de barganha política, maculando a lisura do orçamento da União. Tais valores exorbitantes asfixiam a democracia ao gerarem um desequilíbrio profundo na disputa eleitoral, favorecendo a perpetuação de quem já detém o poder. Mutatis mutandis, o fundo eleitoral torna-se um anacronismo em uma sociedade saturada por mídias digitais.



É inadmissível que a classe política persista em disputas acirradas pelo poder, pautadas por bravatas inócuas e pelo uso irresponsável do erário, enquanto negligencia o investimento prioritário na educação básica pública de qualidade.



A universalização do ensino básico no Brasil é um fato, mas a qualidade do sistema educacional ainda é precária. O reflexo desse descaso é mensurável: segundo os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) divulgados no final de 2023, o Brasil mantém um desempenho crítico, ocupando a 65ª posição entre 81 nações avaliadas, com resultados sistematicamente abaixo da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em todas as áreas do conhecimento. Esse fato evidencia o gigantesco abismo da nossa educação: com um gasto por aluno que representa apenas um terço da média internacional (US$ 10.949), o Brasil figura como o terceiro pior colocado em investimento no ensino básico, superando apenas México e África do Sul em um ranking de cerca de 50 países.



Não existe transformação econômica sustentável sem alicerces sólidos; o domínio da leitura, da matemática e das ciências é o verdadeiro motor do desenvolvimento. Singapura demonstrou essa premissa ao apostar no capital humano para compensar a escassez de recursos naturais, destinando 43% de seu orçamento educacional para consolidar esses pilares. A Coreia do Sul trilhou caminho idêntico, tornando a educação o pilar da nação ao dobrar os investimentos no setor entre 1975 e 1986, saltando de 13,9% para 27,3%.

O fortalecimento da educação básica é o investimento de maior retorno para o Produto Interno Bruto (PIB), pois é no ensino fundamental que se constrói a infraestrutura intelectual necessária para uma economia competitiva, inovadora e de alta produtividade. Priorizar a qualidade nesta etapa é o único caminho para um crescimento sustentável; sem essa guinada ética e estratégica, o Brasil permanecerá condenado a enfrentar décadas de estagnação, desemprego e violência crescente. É imperativo que façamos esse progresso agora, sob o risco de inviabilizarmos o futuro de mais uma geração.

* Professor Titular da UFPE e membro das Academias Pernambucana e Brasileira de Ciências.



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