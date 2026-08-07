Educação de adultos: a virada que Pernambuco pode liderar

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Pernambuco é hoje o sétimo estado mais populoso do país: 9.562.007 habitantes, segundo o IBGE (2025). Um estado que cresce, produz e tem orgulho legítimo de sua história. E é justamente por acreditar nesse Pernambuco que quero falar de um desafio que não é de um governo, mas de toda uma geração — e que temos, agora, a oportunidade de enfrentar.

Pelo Censo 2022 do IBGE, entre os pernambucanos de 25 anos ou mais, cerca de 45% concluíram ao menos o ensino médio. Dito de outro modo, boa parte da população adulta ainda não teve a chance de completar essa etapa — algo em torno de três milhões de pessoas. Não é um problema só nosso: a PNAD Contínua 2024 mostra que o Nordeste inteiro convive com esse déficit histórico, herança de décadas em que a escola não chegou a todos.

Reconhecer o dado não é acusar ninguém; é aceitar o convite para mudá-lo. O mesmo vale para o sistema prisional. Pernambuco tem 30.910 pessoas privadas de liberdade (SENAPPEN/SISDEPEN, dez/2025), e o perfil educacional dessa população — aqui e no país — é conhecido: a grande maioria não concluiu o ensino médio, o que representa cerca de 27 mil internos no estado.

Para essas pessoas, a escola faltou muito antes da cela. E aqui vem uma notícia que precisa ser dita: Pernambuco está entre os estados que mais levam a sério a educação nas prisões. Cerca de 7 mil presos estudam hoje no estado — proporção bem acima da média nacional. O caminho já foi iniciado; trata-se de ampliá-lo. É preciso honestidade sobre a relação entre escola e violência. Falta de estudo não faz de ninguém um criminoso, e a imensa maioria dos pernambucanos sem escolaridade é gente trabalhadora e honesta. Mas a exclusão escolar é uma das faces da vulnerabilidade: quem sai cedo da escola encontra menos oportunidade, e é nesse vácuo que a criminalidade avança.

Por isso investir em educação de adultos é, também, política de segurança — das mais inteligentes e das mais baratas. Há ainda a dimensão econômica. Pernambuco fechou 2025 com o menor desemprego de sua série histórica — avanço real. O próprio IBGE, porém, lembra que ainda convivemos com informalidade alta (47,8% dos ocupados, ante 38,1% no país) e ocupações de baixa produtividade, com rendimento médio de cerca de R$ 2.728. A escolaridade da base é o que destrava a próxima etapa: é o capital humano que atrai o investimento de maior valor e sustenta salários melhores.

Elevar a escolaridade adulta é, assim, agenda de desenvolvimento — não despesa, mas investimento com retorno. O que proponho é simples e cabe como parceria. Primeiro, ouvir: desenhar a política com o adulto e o interno, e não apenas para eles. Depois, construir com o Estado um pacto pela escolaridade adulta, com metas claras — busca ativa de quem parou de estudar; uma EJA flexível, com certificação por Encceja e Enem; a ampliação da educação prisional na escala da demanda, dos 7 mil que já estudam aos que ainda esperam; e o vínculo entre estudo, trabalho e renda. Sociedade civil, universidades e poder público podem, e devem, fazer isso juntos.

Pernambuco não precisa escolher entre punir e educar, nem entre crescer e cuidar. O estado que já acerta em tanta coisa tem, agora, a chance de acertar também aqui: garantir que nenhum pernambucano fique para trás por não ter concluído a escola. É uma meta ambiciosa, mas alcançável — uma matrícula de cada vez.







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