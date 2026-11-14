Educação em 2027: o desafio de transformar conhecimento em desenvolvimento

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À medida que 2027 se aproxima, a educação brasileira se vê diante de desafios que vão além da ampliação do acesso ao ensino. É preciso garantir que o conhecimento adquirido nas salas de aula se transforme em oportunidades, inovação e desenvolvimento social. Em um cenário de rápidas mudanças tecnológicas e novas exigências profissionais, torna-se cada vez mais necessário repensar não apenas o que ensinamos, mas, sobretudo, como preparamos nossos estudantes para interpretar a realidade e contribuir para transformá-la.

Os indicadores educacionais ajudam a dimensionar essa responsabilidade. Em 2025, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) registrou mais de 4,8 milhões de inscritos, mas apenas dez participantes alcançaram a nota máxima na redação. Embora esse resultado não possa ser analisado isoladamente, ele reforça a necessidade de estimular competências como leitura crítica, argumentação, interpretação e capacidade de relacionar conhecimentos.

Outro desafio está na aproximação entre educação, pesquisa científica e sociedade. Durante muito tempo, a produção acadêmica foi percebida como uma atividade distante da realidade da população. Precisamos superar essa visão. A ciência está presente no desenvolvimento de medicamentos, na melhoria da produção de alimentos, nas soluções de mobilidade urbana e nas tecnologias que facilitam nossa rotina.

Os dados também revelam a dimensão dessa agenda. Segundo indicadores do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Brasil investiu 1,19% do Produto Interno Bruto (PIB) em pesquisa e desenvolvimento em 2023. Mais do que ampliar investimentos, é fundamental fortalecer a integração entre instituições de ensino, pesquisadores e setor produtivo, criando condições para que descobertas científicas se convertam em benefícios concretos.

Nesse processo, as instituições de ensino superior têm uma responsabilidade estratégica. A formação profissional não pode se limitar à transmissão de conteúdos ou à preparação para o mercado de trabalho. É necessário desenvolver a capacidade de investigar problemas, propor soluções, trabalhar de maneira interdisciplinar e compreender os impactos sociais das novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial.

A educação brasileira também precisa reconhecer suas diferenças regionais e ampliar as oportunidades de acesso à pesquisa e à inovação. O talento está distribuído por todo o país, mas as condições para desenvolvê-lo ainda são desiguais.

O principal desafio de 2027 será, portanto, aproximar a qualidade da aprendizagem da capacidade de produzir conhecimento relevante. Uma educação de excelência não se mede apenas por diplomas ou resultados em avaliações, mas também pela contribuição que oferece à sociedade. Investir em educação e ciência é investir na capacidade do Brasil de construir suas próprias soluções para o futuro.

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