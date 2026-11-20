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Em 2005, o então ministro Eduardo Campos idealizou a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Havia ali uma visão estratégica inovadora: utilizar a competição para romper barreiras geográficas, identificar talentos na periferia e no interior e usar a ciência para combater desigualdades e descentralizar o acesso ao conhecimento. Duas décadas depois, a OBMEP já soma mais de 18,5 milhões de participantes, cobrindo quase a totalidade dos municípios brasileiros. A matemática deixou de ser um filtro de exclusão para virar motor de oportunidade e mobilidade social.

Duas décadas depois, o Brasil enfrenta o grande desafio de aplicar a mesma lógica de capilaridade e inclusão ao ambiente de negócios nacional. O brasileiro carrega uma inclinação natural para o empreendedorismo, que hoje representa o motor central da expansão do emprego e da distribuição de renda: os pequenos negócios respondem por 95% das empresas ativas e sustentam mais de um quarto do PIB nacional. O impacto na base da pirâmide é imediato. O país soma 17 milhões de Microempreendedores Individuais (MEIs), que injetam mais de R$ 69 bilhões por ano na economia. A formalização é o principal vetor de dignidade financeira, com uma renda média quase três vezes superior à da informalidade.

Foi mirando nessa inclusão que nasceu a Olimpíada Nacional do Empreendedorismo (ONE). A iniciativa é desenvolvida pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), em cooperação com as universidades federais do Maranhão (UFMA) e do Piauí (UFPI), instituições com protagonismo consolidado na organização nacional de competições científicas e educacionais.

Gratuita e voltada a estudantes do ensino médio, técnico e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) das redes pública e privada, a ONE mobilizou o país em sua primeira edição: foram mais de 1,23 milhão de alunos inscritos. Presente em todas as unidades da Federação, a iniciativa alcançou 9.509 escolas espalhadas por 2.454 municípios. Uma marca impressionante, que reforça que a iniciativa está perfeitamente alinhada com a vocação e os anseios dos jovens brasileiros pelo empreendedorismo.

Após as etapas online, foram selecionados 100 finalistas, acompanhados de seus respectivos professores, dos quais sairão 27 campeões estaduais. A premiação incluiu uma imersão técnica na cidade de São Paulo, com visitas ao Google, B3 e Cubo Itaú, e kits tecnológicos para as escolas públicas vencedoras. Mais do que reconhecer os melhores projetos, esse intercâmbio de experiências busca conectar mentes brilhantes de origens distintas a ecossistemas de alta tecnologia e inovação, de forma a encorajar a troca de saberes e o surgimento de lideranças regionais altamente capacitadas.

Estimular a cultura empreendedora na escola regular significa democratizar o pensamento crítico, a liderança e a capacidade de execução. Longe de apenas descortinar novos CNPJs, o papel de uma iniciativa como essa, de escala nacional, é formar competências cognitivas e socioemocionais essenciais que preparem o jovem para os desafios complexos da economia digital. Ao mesmo tempo, visa garantir que escolas públicas de regiões vulneráveis também recebam infraestrutura tecnológica, inteligência artificial e conectividade de ponta, reduzindo o abismo digital que historicamente separa o ensino de elite das realidades mais necessitadas das nossas periferias e interiores.

Mais do que um evento competitivo, a Olimpíada de Empreendedorismo é uma política de Estado definitiva para forjar a nova matriz econômica do Brasil profundo. Ao conectar permanentemente a educação à economia real, consolidamos uma visão moderna de Estado: aquela que não apenas regula, mas que abre caminhos, desburocratiza processos e fomenta os talentos que construirão o futuro do nosso país.



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*Secretário Nacional de Inclusão Socioprodutiva, Artesanato e Microempreendedor Individual do MEMP



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