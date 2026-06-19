Educação financeira começa no comportamento, não na planilha

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O Brasil enfrenta uma crise silenciosa relacionada ao dinheiro que vai além da matemática financeira. Segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), 77% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida e milhões convivem com atrasos, inadimplência e pressão financeira constante. Embora fatores como inflação e juros elevados influenciem esse cenário, a forma emocional como as pessoas lidam com dinheiro é igualmente decisiva.

Na minha experiência, muitos problemas financeiros não decorrem apenas da falta de renda, mas da ausência de consciência financeira e preparo emocional para consumo, planejamento e frustrações. Por décadas, aprendemos a ganhar dinheiro, mas não a administrá-lo. Pouco se discute sobre orçamento, prioridades, consumo consciente ou inteligência emocional aplicada às finanças, seja na escola, na universidade ou em casa.

Muitas pessoas repetem padrões financeiros da infância, como crenças e comportamentos ligados ao dinheiro. Em alguns lares, ele gerava tensão; em outros, o consumo virou recompensa emocional. A sociedade e as redes sociais estimulam compras constantes, usadas mais como compensação do que por necessidade real.

Esse comportamento explica por que aumentar a renda nem sempre resolve problemas financeiros. Pessoas ganhando mais continuam desorganizadas porque não desenvolvem consciência sobre hábitos de consumo, planejamento e prioridades. A desorganização ultrapassa o orçamento, afetando saúde emocional, produtividade e qualidade de vida. Endividados vivem com ansiedade, insônia e desgaste, impactando até o ambiente de trabalho.

Pesquisa da Serasa revelou que 66% dos universitários endividados cortam gastos básicos para pagar mensalidades e quase metade chega a interromper estudos por dificuldades financeiras. Diante disso, implementei na empresa em que atuo uma iniciativa para conscientização financeira de forma acessível e humana, focada em comportamento e escolhas, não só em planilhas ou investimentos.

A pergunta central é, “Para onde está indo seu dinheiro e por quê?” Educação financeira começa entendendo impulsos, gatilhos emocionais e hábitos que comprometem o orçamento e criam ciclos de endividamento.

Desenvolvi o método “janelas financeiras”, com três etapas mensais: do dia 1 ao 5, organização e pagamento das contas fixas; do dia 6 ao 15, consumo planejado e consciente; do dia 16 ao fim do mês, prioridade apenas para despesas essenciais. Essa prática reduz compras impulsivas, aumenta a percepção sobre o consumo e ajuda a definir prioridades.

Batizei a iniciativa de “O Expresso Financeiro – Vida & Finanças”. É gratificante ver como pequenas mudanças de comportamento geram impacto real. No fim, educação financeira não é só sobre dinheiro, mas sobre equilíbrio, consciência e qualidade de vida.



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