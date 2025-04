Educação solidária: 130 anos caminhando para um Mundo Melhor

A- A+

Em um mundo marcado por desafios sociais, individualismo e constantes transformações, a educação nos proporciona a solidariedade como um caminho seguro para a formação de cidadãos íntegros, éticos e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. No Colégio Salesiano Recife, berço da missão de Dom Bosco de "Formar bons cristãos e honestos cidadãos", há 130 anos, preparamos nossos alunos não apenas para o sucesso acadêmico, mas, acima de tudo, para uma vida pautada nos valores do Evangelho.

Salesianidade: uma educação que forma para a vida

Educar à maneira salesiana é muito mais do que ensinar conteúdos. É cuidar, acolher, orientar e inspirar, fazendo de cada aluno protagonista de sua própria história. Seguindo o carisma de Dom Bosco, acreditamos que a educação deve ser preventiva e afetiva, baseada no tripé da razão, religião e amorevolezza (amor educativo). Para o educador salesiano, cada espaço da escola se torna um ambiente de crescimento e aprendizado. Fé e conhecimento caminham juntos, formando jovens conscientes do seu papel no mundo, movidos pela solidariedade e guiados pelos valores éticos e cristãos.

Solidariedade transforma

A educação solidária propõe que o conhecimento deve ser colocado a serviço dos outros. Em um mundo marcado por desigualdades e desafios sociais, formar jovens comprometidos com o serviço ao próximo é uma necessidade urgente. O associacionismo em nossas escolas é fundamental. Projetos sociais, campanhas de arrecadação e iniciativas de voluntariado fazem parte da vivência dos nossos alunos, onde eles aprendem na prática que pequenas atitudes podem gerar grandes impactos. Mais do que ensinar sobre solidariedade, buscamos vivê-la todos os dias.

Escola na Formação Integral

Uma escola que educa com base nos valores cristãos e solidários forma bons cristãos e honestos cidadãos. Além de garantir excelência acadêmica, o Colégio Salesiano Recife cultiva a espiritualidade, incentiva a partilha e promove uma educação que visa a transformação pessoal e social. Por isso, na educação salesiana, se propõe um caminho de acolhida, de uma escuta atenta e diálogo com as famílias e de uma integralidade dos valores adquiridos ao longo da sua história.

Educar evangelizando e evangelizar educando: seguimos firmes nesse propósito, formando gerações que, com fé e conhecimento, podem transformar o mundo. Este binômio é o sentido de sermos uma escola de fé católica, por acreditar que a educação também nos leva ao caminho da santidade, quando entendemos que a evangelização ultrapassa todas as fronteiras da nossa existência.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também