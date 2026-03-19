Educação superior e o futuro do Brasil

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A educação sempre foi e continuará sendo o pilar sobre o qual se constrói uma sociedade mais justa, próspera e igualitária. No Brasil, país de contrastes tão marcantes, investir em educação de qualidade significa oferecer à nossa juventude não apenas conhecimento, mas a possibilidade concreta de transformar trajetórias individuais e realidades coletivas.

Os dados mais recentes revelam avanços importantes, mas também deixam claro o quanto ainda precisamos caminhar. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, o percentual de brasileiros de 25 anos ou mais com ensino superior completo chegou a 20,5% em 2024, a maior taxa da série histórica. Ainda assim, o Brasil permanece atrás de países desenvolvidos e de algumas economias emergentes, o que evidencia desafios estruturais persistentes.

Esses números mostram que a educação superior ampliou sua presença, mas não se distribuiu de forma equitativa. A desigualdade racial é um exemplo contundente: enquanto cerca de 29% das pessoas brancas possuem graduação completa, apenas 13,7% das pessoas pretas ou pardas alcançaram esse nível de formação em 2024. Essa disparidade reflete um problema mais profundo, que começa muito antes do ingresso na universidade, marcado por desigualdades de acesso à educação básica, saúde, renda e infraestrutura.

Quando olhamos para a pós-graduação, o cenário é ainda mais desafiador. Dados recentes indicam que menos de 1% da população brasileira possui título de mestrado, e uma parcela ainda menor alcançou o doutorado. Investir na formação de mestres e doutores é investir diretamente no futuro do país: significa fortalecer universidades, elevar a qualidade do ensino, estimular a inovação e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico sustentável. Conhecimento é uma necessidade estratégica para um país que deseja reduzir desigualdades e ocupar um lugar de protagonismo no cenário global.

A educação é, sem dúvida, uma das principais ferramentas para enfrentar as desigualdades sociais. Quando uma pessoa tem acesso à educação de qualidade, suas chances de inserção no mercado de trabalho formal aumentam, assim como o potencial de renda e de contribuição para o desenvolvimento do país. Estudos internacionais mostram que trabalhadores com ensino superior e pós-graduação apresentam maior produtividade e melhores condições de vida, impactando positivamente toda a sociedade.

Mas é fundamental reconhecer que a educação não começa nem termina na universidade. Investir no ensino básico e médio, garantindo acesso universal, professores bem preparados e infraestrutura adequada, é essencial para construir a base que permitirá aos jovens chegar ao ensino superior e à pós-graduação. A própria PNAD aponta que mais da metade dos estudantes universitários é oriunda de escolas públicas, reforçando o papel central da educação pública na promoção da mobilidade social.

À frente da Christian Business School, instituição internacional de ensino superior com sede na França e centro de apoio acadêmico no Recife, reafirmo diariamente a convicção de que o futuro do Brasil passa, inevitavelmente, pela formação de mais mestres e doutores e pelo reconhecimento do papel transformador que eles exercem na construção de um país mais justo, inovador e competitivo.





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