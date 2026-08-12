Educar sem adoecer: a urgência de uma educação mais humana

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Vivemos um tempo em que a escola enfrenta um paradoxo inquietante: nunca se falou tanto em desempenho, produtividade e resultados e, ao mesmo tempo, nunca tivemos tantos estudantes e professores emocionalmente exaustos.

A educação contemporânea parece ter assumido, silenciosamente, a lógica da alta performance. Crianças e adolescentes vivem rotinas intensas, quase em uma escala 7x0, marcadas por excesso de conteúdos, simulados constantes, cobranças permanentes e pouco espaço para descanso, convivência e bem-estar. O adoecimento emocional deixou de ser exceção e passou a fazer parte do cotidiano escolar.

Diante disso, surge uma pergunta necessária: será que o único caminho para a aprendizagem é o esgotamento? Para refletirmos sobre os desafios da educação atual, talvez seja importante olhar, ainda que brevemente, para a forma como a sociedade enxergava o ato de educar.

Na Antiguidade, a educação não era compreendida apenas como transmissão de conhecimento. Ela estava profundamente ligada à formação moral, política e cultural do indivíduo, embora estivesse longe de ser acessível a todos.



Mesmo com as diferenças vistas entre filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, havia uma compreensão comum: educar significava formar o ser humano para viver em sociedade. O conhecimento precisava fazer sentido para a vida. Talvez essa seja uma das maiores contribuições da filosofia antiga para a educação contemporânea: lembrar que a aprendizagem não pode estar desconectada da experiência humana.

Entretanto, a escola atual parece, muitas vezes, caminhar na direção oposta. Em uma sociedade marcada pela velocidade, pelo excesso de estímulos e pela busca constante por resultados, o desempenho passou a ocupar o centro da experiência escolar.

O filósofo Byung-Chul Han define esse tempo como a “sociedade do cansaço”. Segundo ele, vivemos sob uma lógica permanente de produtividade, na qual existe uma cobrança silenciosa para sermos felizes, produtivos, inteligentes e bem-sucedidos o tempo inteiro. Não há espaço para pausas, falhas ou vulnerabilidades. Mas o problema é que o cérebro humano possui limites.

A neurociência mostra que o excesso de estímulos e a sobrecarga constante elevam os níveis de estresse, comprometendo funções essenciais para a aprendizagem, como atenção, memória, concentração e regulação emocional. Aprendizagem e emoção caminham juntas.

O cérebro aprende melhor em ambientes emocionalmente seguros. Quando a escola transforma a pressão em método, corre o risco de produzir resultados às custas do adoecimento emocional de estudantes e professores. Talvez estejamos ensinando os nossos estudantes a produzir muito, mas não necessariamente a viver bem.

Em meio à lógica dos rankings e das notas, muitas escolas passaram a exigir dos alunos uma performance semelhante à de atletas de alto rendimento. Mas até mesmo o esporte compreende algo que a educação parece estar esquecendo: ninguém consegue performar no limite o tempo inteiro. Nenhum maratonista corre uma maratona toda semana. Nenhum atleta olímpico treina sem pausas ou recuperação emocional. No esporte, o descanso faz parte do treinamento, porque o corpo humano possui limites, e o cérebro também.

Na educação, porém, o ócio saudável muitas vezes passou a ser visto como perda de tempo. O estudante sai da escola e continua preso a uma rotina de atividades, simulados e cobranças intermináveis, indo justamente na contramão do que a própria neurociência demonstra: cérebros exaustos aprendem menos. Portanto, a educação precisa compreender que preservar a saúde emocional não significa desistir da excelência. Significa reconhecer que nenhum resultado vale mais do que a integridade humana.

Educar sem adoecer não é reduzir a qualidade da aprendizagem, mas entender que aprendizagem e saúde emocional não devem caminhar separadas. A escola precisa voltar a ser espaço de pertencimento, cooperação e escuta. Certamente, o papel dela não é fazer terapia, mas, sim, criar ambientes de acolhimento e diálogo, tanto para estudantes quanto para professores, com apoio de profissionais capacitados quando necessário.

Porque ensinar não é apenas transmitir conteúdo. É também ajudar o outro a permanecer humano em um tempo que constantemente nos empurra para o esgotamento.

Diante disso, a escola de que precisamos não é aquela que apenas apresenta os maiores índices de desempenho, mas aquela que consegue formar sujeitos intelectualmente competentes sem destruir emocionalmente quem aprende e quem ensina.

A filosofia já nos alertava sobre a importância do ser humano. A neurociência comprova que emoção e aprendizagem são inseparáveis. E a saúde mental nos lembra, diariamente, que ninguém sustenta uma vida inteira baseada apenas em desempenho. Educar sem adoecer talvez seja uma das maiores urgências da educação contemporânea.





* Neuropsicóloga, especialista em educação infantil e supervisora pedagógica da Escola Vila Aprendiz.

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