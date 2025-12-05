Sex, 05 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Opinião

Efeitos maléficos de um governo capturado

Reportar Erro

Tudo começou com um governo débil, cujo presidente, chamuscado por laços familiares em “rachadinhas”, se tornou capturado e submisso a todas exigências que partissem da Câmara Federal e com a chancela silenciosa do Senado Federal fez com que permitisse brotar, no coração do Poder Legislativo, o mais terrível processo de corrupção de todos os tempos sobre a áurea da “democracia”.

Primeiro, o sequestro de 50 % do orçamento público, distribuído em pequenos projetos eleitoreiros sem qualquer coordenação para o desenvolvimento do nosso país.

Segundo: permitiu o nascedouro de alguns blocos políticos e, pior ainda, federações, que se portam, algumas delas, como verdadeira formação de quadrilhas para extorquir governos presente e futuro em troca de um número considerável de parlamentares para votar com o governo quando lhe convier, e projetos, que via de regra, em troca de mais avanço em valores de emendas parlamentares.

Com esses valores sobre a discricionalidade de alguns bandidos presidentes de siglas partidárias, tornou-se uma arma letal para sobrevivência política, principalmente de Deputados federais, que precisam de suas cotas para poderem fazer campanhas e mendigam, a todo instante, recursos para sobreviver, cujos partidos que os integram, há muito perderam suas alma e ideologia.

Terceiro: tais valores de emendas se transformam em Poder Político para barganharem e ameaçar até a nossa própria Corte Suprema com impeachment de seus membros.

Torna-se imperioso que novas ferramentas jurídicas sejam construídas para inibir essa sanha golpista de uma minoria parlamentar e de presidentes de partidos políticos que usam de suas atribuições estatutárias para desvirtuar o verdadeiro sentido da representação popular através da Câmara Federal.

Na origem de nossa Carta Magna, desde a Constituição Imperial de 1824, ela vem se aprimorando para tornar os membros do judiciário a do Ministério Público protegidos contra pressões externas, sejam elas políticas ou de qualquer natureza.

Diante disso, sendo o Direito uma ciência social, e como tal, sujeita as intempéries do corpo social, é justo que preservemos a nossa Corte Superior blindada de qualquer oportunismo inescrupuloso. 

A política também é uma ciência social e deve estar em constante aperfeiçoamento para sempre preservar nossa democracia. A nossa constituição deverá estar sempre alerta para impor barreiras inacessíveis ao despotismo,  afugentando oligarquias em qualquer que seja a instância plantado a árvore da liberdade, a cuja sombra deve crescer a união, a tranquilidade, a independência e a nossa soberania.

Luciano Caldas Bivar
Deputado Federal

Reportar Erro

Veja também

Newsletter