Eis o mistério da fé

A- A+

Confiança vem do latim confidentia, de confidere: acreditar plenamente. A raiz é a mesma de fides, a fé. Nossa rotina é cheia de atos de confiança. Quer ver? O que faz você entrar em um avião e imaginar que chegará são e salvo ao destino? Quem garante que uma canetinha ou uma vacina não fazem mal? E se o médico lhe der um diagnóstico errado? E se a urna eletrônica for adulterada? E se o garçom trouxer nossa bebida com arsênico ou cuspe? Viver em comum é, em boa medida, acreditar na boa-fé, confiar em pessoas, processos e instituições, já que não conseguimos controlar tudo.

Confiamos com base em evidências, em processos já testados: nas leis do transporte aéreo, nas instituições que autorizam medicamentos e vacinas, no médico cujo diploma nunca vimos, na urna eletrônica e nos lugares que frequentamos. Só que essas evidências quase nunca fomos nós que verificamos. Alguém verificou por nós, e nós acreditamos.



Houve um tempo em que confiar parecia mais simples. Era mais fácil encontrar um fiador (que também vem de fides) que nos desse crédito. Professores e médicos gozavam de grande respeito pelo estudo e pelo conhecimento, a imprensa investigava os fatos e tinha credibilidade, as instituições eram referências de autoridade. A ciência, embora nunca tenha sido unanimidade, parecia menos sujeita a contestações absurdas. E a fé era a fé mesmo, sem carecer de explicação lógica.



O que vivemos hoje é uma grande crise de confiança, causada, tantas vezes, pelas próprias instituições em que antes depositávamos fé. Com o acesso maior à comunicação entre as pessoas através de redes sociais, nosso dia a dia foi posto em dúvida: o noticiário, o diagnóstico, a bula, o resultado da eleição. As incertezas geraram desconfianças e dividiram as pessoas. Comunicadores em redes sociais passaram a ter, para muita gente, mais credibilidade do que pessoas e órgãos especializados.



Lembra da pandemia, quando já não sabíamos mais em quem confiar? Cada um que dissesse uma coisa e estabelecesse uma teoria. Houve quem desconfiasse da ciência, da Organização Mundial da Saúde, da imprensa, das instituições políticas, dos médicos e dos professores. Nem o papa foi poupado. Francisco chegou a ser criticado por defender a vacinação, apelar à responsabilidade coletiva e repreender o negacionismo.



Os grupos de WhatsApp, que já vinham disputando espaço com o jornalismo profissional, tiveram o seu poder ampliado. A comunicação é mais rápida e nem sempre vem acompanhada de análises aprofundadas. Todos opinam sobre tudo, todos têm voz, todos querem e merecem pertencer. Nessa busca por pertencimento, vê-se nas redes sociais o crescimento de perfis cujos donos se proclamam servos, tementes, filhos de Deus, citando versículos e mais versículos. Políticos, vendedores de cursos e palestrantes se aproveitam disso, manipulando a crença do povo. A fé, que a chamada Oração de São Francisco pede que seja instrumento de paz, virou instrumento do nosso inferno.



A fidelidade (também ligada à ideia de fé, crença e confiança), então, ficou customizada, cada um com suas opiniões, interesses e pertencimento. Fiel, pero no mucho. Fiel até chegar naquela parte que não me interessa. É tanta igreja com nome diferente disputando fiéis que me questiono se algumas não são formadas por gente saída dos subgrupos de WhatsApp: aquelas pessoas que brigaram com integrantes do grupo maior e resolveram criar sua própria panelinha. “A fé que anima a vossa igreja” agora é difusa.



Terá o Estado laico ficado sob ameaça? Outro dia, fui a um cartório civil em que o fundo musical eram louvores. Em alto som. Se seguir nessa pisada, daqui a pouco um registro se dará como antigamente: “aos treze de maio do ano de dois mil e vinte e seis do nascimento do nosso senhor Jesus Cristo…” O referido é verdade, meus senhores, e dou fé.

Se alguém não confia na imprensa, nem nas instituições, nem na ciência, nem sequer na urna eletrônica, que é auditada, confia em quê? Apenas na fé cega? No líder religioso? Como irá pegar um avião sem acreditar nas leis e na aviação? E aquele exame? Será que está certo mesmo? Esse bar é mesmo de confiança ou irá batizar o seu drink com metanol?

Uma sociedade em que ninguém confia em nada comum é uma sociedade de ilhas, de bolhas, talvez. Estamos divididos. Se confiar significa ter fé, voltar a acreditar nas instituições sérias (e exigir a seriedade continuamente) talvez seja o mais urgente e o mais difícil ato de fé que este tempo nos pede.

A fé tem uma montanha grande para mover, mas enquanto isso, "Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.". Mas não se fie nisso: é um olho no padre e outro na missa, viu?



____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.



Veja também