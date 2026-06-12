EJA Nacional: uma oportunidade para o Brasil

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Segundo a PNAD Contínua Educação 2024, do IBGE, aproximadamente 60,4 milhões de brasileiros com 25 anos ou mais ainda não concluíram o ensino médio. Trata-se de 44% da população adulta do país, um contingente que ainda enfrenta limitações profissionais e econômicas em razão da interrupção dos estudos. Diante dessa realidade, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) permanece como uma das mais importantes ferramentas de inclusão social e desenvolvimento humano do Brasil. Concluir o ensino médio significa ampliar oportunidades de emprego, acesso ao ensino superior, participação em concursos públicos e, principalmente, recuperar a autoestima e a esperança de um futuro melhor.

Mas o Brasil precisa ir além da simples entrega de diplomas. É necessário oferecer formação capaz de gerar transformação social e econômica. Foi com esse propósito que surgiu o EJA Nacional, associando ensino médio, qualificação profissional e empreendedorismo. Além da formação básica, os estudantes têm acesso a cursos profissionalizantes, formação em empreendedorismo, certificações complementares e orientação para se tornarem microempreendedores individuais, fortalecendo sua capacidade de gerar renda e construir novas oportunidades. Investir na Educação de Jovens e Adultos também é investir no futuro dos municípios.

Cada matrícula representa mais oportunidades para a população e mais recursos para fortalecer a educação pública. A EJA contribui para ampliar os recursos do Fundeb, melhorar os indicadores educacionais e sociais, otimizar o uso das escolas no período noturno e promover mais emprego, renda e desenvolvimento econômico. Por isso, a Educação de Jovens e Adultos não deve ser vista apenas como uma política social, mas como uma estratégia de desenvolvimento para os municípios e para o Brasil. Em um país com mais de 60 milhões de adultos sem ensino médio completo, ampliar o acesso à EJA significa devolver sonhos, abrir novas oportunidades e investir no futuro do país.

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