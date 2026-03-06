Elas no comando: mulheres que lideram o turismo

A- A+

O turismo brasileiro vem passando nos últimos anos por um processo de amadurecimento institucional. E parte desse importante movimento está diretamente ligado ao avanço das mulheres em posições de liderança, não como resultado de concessões, mas como consequência de empenho, formação e competência.

Tenho observado, e vivido, essa transformação. Ela vem sendo construída dia a dia por mulheres que estudam, trabalham, assumem riscos, enfrentam ambientes predominantemente masculinos e, sobretudo, entregam resultados.

A reeleição de Ana Carolina Medeiros à presidência da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav Nacional), para o biênio de 2026-2027, é um exemplo claro desse avanço. Sua atuação à frente da principal entidade representativa das agências de viagens no Brasil é baseada em diálogo e gestão estruturada e demonstra como a liderança feminina está plenamente integrada às decisões estratégicas do setor.

Outro marco relevante é a diretoria da Associação Latino Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas (ALAGEV), que representa um setor que movimentou quase R$ 148 bilhões em 2025. Desde 2024, a entidade conta com uma diretoria 100% feminina, que tem competência e preparo para comandar um órgão de tão grande magnitude. Entre 2021 e 2026, conseguiram aumentar 257% o número de associados, de 242 para 623.

Destaco ainda Chieko Aoki, fundadora da rede Blue Tree Hotels, que conta com 22 hotéis espalhados de Norte a Sul do Brasil. Tenho profunda admiração por sua trajetória, que transcende o sucesso corporativo. Hoje, é o tipo de exemplo que inspira não apenas mulheres, mas todo o mercado com sua bagagem e liderança ética, longeva e estratégica.

Também me inspira observar mulheres que estão à frente de alguns dos maiores encontros do nosso setor. É o caso de Marta Rossi, que conduz o Festuris, em Gramado, com a sensibilidade de quem entende que evento é, antes de tudo, conexão entre pessoas.

Da mesma forma, Ana Carolina Kuwabara lidera o Fórum 60+, voltado para o debate sobre longevidade e o mercado da melhor idade.

E não posso deixar de mencionar Tathiana Turbian. À frente do Grupo Innsbruck, uma holding que reúne editora e empresa de eventos corporativos, no Brasil e no exterior, muitos deles voltados ao turismo, assume uma postura de liderança que conecta conteúdo, negócios e pessoas.

E, na esfera pública, merece destaque a atuação de Bárbara Braga, à frente da Secretaria de Turismo de Alagoas, e de Marina Marinho, que conduz a pasta no Rio Grande do Norte. Elas são exemplos de gestoras públicas que compreendem o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e posicionamento estratégico de destino. E, por terras paulistas, palmas para Ana Biselli, um dos nomes cotados para a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, na posição hoje ocupada por Roberto de Lucena.

O que me orgulha não é apenas ver mulheres em grandes cargos. É vê-las sendo ouvidas, respeitadas e aplaudidas por sua competência. É perceber que as novas gerações já encontram um ambiente mais aberto, apesar de ainda desafiador, mas mais plural do que aquele que víamos há duas décadas. Ao longo de mais de 20 anos dedicados ao turismo, fui construindo meu caminho com trabalho constante e muita disposição para aprender. Sempre me dediquei a estudar tendências, analisar dados, observar movimentos de mercado e transformar informação em estratégia. Isso nunca foi sobre provar algo, mas sobre contribuir da melhor forma possível para um turismo mais estratégico, com resultados efetivos.

Que possamos ter espaço para seguir avançando. Que possamos ver mulheres cada vez mais preparadas, com formação sólida e mérito para assumir responsabilidades concretas para alavancar o turismo brasileiro, nos mais variados setores, do corporativo ao lazer. Isso é mais do que representatividade, é um legado construído por diferentes olhares para um mesmo fim.





