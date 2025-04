Eleição de governador é nacional (parte 2)

A- A+

Na eleição de 2022, tivemos a demonstração clara que as disputas para governador são nacionais e resolvidas em São Paulo.



Naquele ano, a mais forte chapa em São Paulo seria Alckmin com Márcio França novamente; nem se cogitava o nome de Tarcísio de Freitas. Só que Lula precisava se fortalecer em São Paulo. Assim, negociou a entrada de Alckmin no PSB para ser o seu vice, e Márcio França, grande liderança do PSB, como candidato a senador na chapa de Haddad, criando, assim, um palanque para a eleição de Lula – eleição para presidente essa que foi superdisputada. Ou seja, foram a engenharia, a habilidade e o conhecimento eleitoral de Lula fundamentais para a sua vitória.

A negociação nacional fez o oportunismo de João Campos modificar o jogo do PT aqui em Pernambuco. A costura daqui seria Humberto Costa para governador com Paulo Câmara para o Senado, sem dúvida, a chapa mais forte que o PT teria para fazer. Para João, interessava tudo, menos o PT vencer, assim, seguindo o roteiro do pai, Eduardo Campos, sempre nas disputas de governador ou prefeito da capital sem apoiar o PT.

Na eleição de governador, Eduardo e Humberto formaram palanque duplo para Lula. No segundo turno, Humberto Costa apoiou Eduardo contra Mendonça Filho, e Eduardo venceu. Dois anos depois, Humberto foi candidato a prefeito de Recife, e Eduardo lançou e apoiou Geraldo Júlio contra Humberto. Na reeleição de Geraldo Júlio, o ex-prefeito João Paulo foi candidato e teve o apoio de Marília que,em seguida, deixou o PSB e passou para o PT, elegendo-se deputada federal, e sendo a candidata do PT à prefeitura do Recife, disputou com o prefeito João Campos, indo para o segundo turno, quando perdeu para João Campos que fez a campanha usando todo o tipo de recurso para explorar o desgaste do PT ao máximo – inclusive com o boneco de Olinda vestido de preso fazendo a figura de Lula.

Marília ficou forte eleitoral e partidariamente com o PT para deputada federal e passou a ser puxadora de votos, tanto que foi convidada para ser a Senadora pelo partido, antes de ser escolhida e não ter aceitado. Teresa Leitão concorreu à disputa para o senado pelo PT e Marília foi para o partido de Paulinho da Força para se tornar candidata a governadora, disputou o segundo turno da eleição para governadora, teve o apoio formal do PT, mas perdeu a identidade com a esquerda e a classe média do PT, ficou o ranço de quem só tem projeto pessoal.

No segundo turno, caso tivesse sido, Marília contra Anderson, ele seria, querendo ou não, o bolsonarista e o da direita, e a esquerda fecharia com ela.

A eleição de governador foi atípica, tivemos cinco candidatos todos em condição de disputa, os dois candidatos fortes à Presidência, Lula e Bolsonaro, só apoiaram e tiveram apoio claro dos candidatos a Senador, Teresa do PT e Gilson do PL. No segundo turno, a esquerda e setores do PT votaram em Raquel confiantes na história familiar e na própria conduta política dela. Afinal, o partido que ela foi enxotada foi o PSB de João Campos (partido criado pelo tio dela, Fernando Lyra, quando Ministro da Justiça e que Jarbas Vasconcelos se filiou para disputar a eleição de prefeito do Recife em 1985, e fui um dos 11 membros do primeiro diretório).

Família Lyra que o avô dela, João Lyra Filho, como um dos grandes empresários de Pernambuco em plena ditadura, se filiou ao MDB disputando eleição para deputado federal e apoiando outro grande empresário para o Senado, Armando Monteiro Filho.

Em 1966, foram os candidatos da esquerda que não transigiram com medo da ditadura. As famílias de João Lyra Filho e Armando Monteiro Filho lutaram contra a ditadura até a redemocratização, tendo Fernando Lyra um papel fundamental no processo democrático, e todos os Lyras que disputaram eleições – inclusive Raquel – foram pela esquerda e sem envolvimento em falcatruas, corrupção e em nada que comprometesse a sua moralidade. Daí Raquel ter a confiança do povo de Pernambuco, dos políticos da esquerda, do centro e da direita, cumprindo seus compromissos e suas promessas para melhorar Pernambuco.



