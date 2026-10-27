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Eleições, desta vez no futebol

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Encerradas as eleições presidenciais, começa um novo ciclo eleitoral, desta vez nos clubes de futebol. Como a maioria ainda é associação civil, são os sócios que definirão os rumos e os dirigentes dos clubes.
 
Em Pernambuco, Sport e Santa Cruz vão às urnas em dezembro. Assim como Corinthians, Internacional, Santos, São Paulo, para citar alguns.
 
O voto é facultativo e restrito aos sócios, como é praxe nas associações. Isso não explica, porém, a participação ínfima. Na última eleição do Flamengo, dono da maior torcida do Brasil, votaram 3.288 sócios. No Palmeiras, 3.183. No Sport, a eleição suplementar de 2025 teve 1.670 votantes.
 
O problema tem menos a ver com desinteresse do que com os obstáculos historicamente erguidos. Na maioria dos clubes, o título com direito a voto custa mais caro e o torcedor acaba optando pelo plano de sócio-torcedor, que garante ingresso, mas não o direito de voto. No São Paulo, para se ter ideia, o presidente nem sequer é escolhido pelos sócios, mas pelo Conselho Deliberativo. São clubes fechados, sem tradição política amadurecida, mais próximos de uma loja maçônica que de um clube de massas.
 
Consolidou-se, assim, uma relação assimétrica com o torcedor. Os clubes valorizaram sua presença nos estádios e o consumo de produtos oficiais, sem incorporá-lo às instâncias de decisão. A verdade é que boa parte dos torcedores brasileiros nunca foi estimulada a participar politicamente do clube — ao contrário do que ocorre na Alemanha ou Portugal, onde a condição de sócio está diretamente ligada à participação na vida política.
 
Por isso, muitos brindaram a chegada da SAF, sem perceber o que ficaria para trás. Quando há resistência ao modelo, ela quase sempre recai sobre quem vai comprar, e não sobre a perda de poder político.
 
Mas o fato é que constituir a SAF e vender o controle a um investidor, como fizeram Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Vasco, tira do sócio o poder de decisão. Motivo pelo qual clubes com forte tradição associativa — como Ajax, Bayern, Benfica, Galatasaray — criaram empresas para gerir o futebol, mas venderam só parte das ações e mantiveram o controle nas mãos da associação.
 
Quem nunca votou, no entanto, não sente a perda e o torcedor brasileiro passou a apoiar em peso o modelo, atraído pelos avanços em governança e pelo acesso a capital — de fato, vantagens inegáveis das SAFs. E justamente por essas vantagens, entendo que a SAF é inevitável.
 
Isso não significa que a associação deva morrer. Mesmo minoritária, ela segue acionista da SAF, com poder de veto sobre inúmeras decisões estratégicas, como garante a própria Lei da SAF.
 
Daí a importância destas eleições — seja no Santa Cruz, que deve concluir a SAF até o fim do ano e o presidente eleito já terá uma associação reduzida a acionista minoritária; seja no Sport, que elegerá o Conselho de Administração a quem caberá a transição para a SAF. Viva a democracia!



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