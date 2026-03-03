Eleições, escândalo financeiro e geopolítica: em 2026, liderar é sustentar a convivência

A- A+

O ano de 2026 será um teste para quem comanda equipes. Com as eleições no Brasil, conflitos geopolíticos em alta na América Latina — incluindo ação militar recente na Venezuela e tensão crescente nas relações entre EUA e Cuba — e um escândalo financeiro na casa dos R$ 40 bilhões, temas sensíveis tendem a sair do noticiário e entrar na reunião de terça, no grupo de mensagens e na conversa do café. Especialmente a sucessão presidencial.



Opiniões estarão mais expostas, a paciência mais curta e a tentação de transformar divergência em prova de lealdade, maior. Nesse ambiente, liderança não se mede apenas por meta batida ou estratégia bem escrita, mas pela capacidade de manter pessoas diferentes trabalhando juntas.



Essa habilidade passa, necessariamente, pela gestão de conflitos. Divergência bem conduzida limpa o ar; conflito mal gerido deixa um restolho de ressentimento que sabota o trabalho.



No cotidiano, algumas ações são decisivas para essa convivência. Gestos simples do líder: reuniões com tempo de fala e ordem de inscrição para evitar interrupções; rituais curtos de alinhamento que reduzem boatos; decisões com justificativa objetiva, publicadas para todo o time, cortando leituras conspiratórias; canais de escuta com retorno claro, não silêncio administrativo; critérios visíveis para bônus e promoção, para que o mérito não pareça favor.



Num contexto mais volátil e com os nervos à flor da pele, porém, administrar conflitos exigirá esforço adicional de comunicação, com reforço de transparência.



Transparência, vale destacar, não é despejar tudo indiscriminadamente. É comunicar o necessário, no tempo certo e com linguagem simples, de modo que a informação organize — e não inflame — o ambiente. E, justamente por isso, ela também precisa de limites claros. Em 2026, caberá à liderança estabelecer o que constitui debate legítimo no espaço de trabalho e o que pertence à esfera privada, assim como coibir manifestações que firam colegas ou comprometam a operação. Liberdade de expressão, no contexto corporativo, não é ausência de regra; convive com a responsabilidade de preservar o ambiente comum.



Esse equilíbrio será testado. O Brasil pressionará nervos e coerências. Para as empresas, atravessar esse caminho passa necessariamente por maturidade e pela construção deliberada da convivência.



Porque empresas não quebram por discordâncias. Quebram quando deixam de saber conviver com elas. No fim, o que estará em disputa nas organizações não será apenas posicionamento, mas modelo de liderança.



De um lado, a que vence discussões; de outro, a que sustenta o coletivo. A primeira acumula vitórias curtas e fissuras longas. A segunda mantém a equipe inteira no jogo, mesmo sob tensão. Por isso, o legado não será medido pelo brilho das frases, mas pela solidez dos vínculos construídos. A pergunta permanece simples — ainda que a prática esteja longe de ser: vamos liderar plateias ou cuidar de gente? Em um ano como 2026, essa escolha separará quem apenas fala alto de quem, de fato, conduz.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também