Eleições/26, perfil atual do eleitorado brasileiro

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Poucos dias nos separam das eleições brasileiras de 2026. São, praticamente, eleições gerais. Isto porque, este ano, no Brasil serão escolhidos ou terão seus mandatos renovados: o Presidente da República, os Governadores dos 26 Estados da federação e do Distrito Federal, os 513 componentes da Câmara Federal, 2 dos Senadores por Estado e do Distrito Federal e mais, eleições para todas as Assembleias Legislativas estaduais e a distrital de Brasília.

Estão aptos a votar, segundo o TSE - Tribunal Superior Eleitoral 158,7 milhões de eleitores dos quais a maioria é feminina com 83,8 milhões (52,8%) enquanto a masculina completa com 74 milhões (47,15%) distribuída pelas regiões geográficas da seguinte maneira: sudeste, com 66,3 milhões; nordeste, com 43,5 milhões; sul, 22,1 milhões; norte, com 13,1 milhões e centro-oeste, com 12 milhões de eleitores. Vale salientar que 89,01% dos eleitores usarão a biometria.

Por estado, São Paulo possui o maior contingente eleitoral, com 34,1 milhões de eleitores cabendo a Roraima, o menor, com apenas 401,6 mil votantes, embora em relação a 2022, São Paulo tenha perdido 563,6 mil eleitores e por isso, sua participação no eleitorado nacional caiu 0,68 %,ou seja, de 22,16% para os atuais 21,48%. Minas Gerais (16,4 milhões) e Rio de Janeiro (12,9 milhões) seguem São Paulo em número de votantes.

Dada a saída dos brasileiros para trabalhar no exterior, um registro: o eleitorado lá fora aumentou em 221,8 mil votantes. Leia-se uma alta de 31,82% em relação a 2022. Um êxodo. O número de brasileiros aptos a votar no exterior passou de 697.078 em 2022 para 918,8 mil nestes 2026. Aumento significativo de 31,82%.

O TSE ainda divulgou que o número de eleitores jovens diminuiu enquanto aumentou a quantidade de votantes com 60+. O ensino médio predomina em 22 estados. As exceções são Rio Grande do Sul, Paraná, Piauí, Alagoas e Sergipe onde predomina o ensino fundamental incompleto.

“Não informada” é o item de raça ou cor no cadastro de 126 milhões de votantes o que representa 79,35% do conjunto global no qual a cor parda é a que predomina para 16,9 milhões de eleitores; para a cor branca, 11,7 milhões, a preta, com 3,6 milhões, a indígena, com 287,2 mil e finalmente, a amarela, com 229,5 eleitores.

Isto posto, é agendar o domingo, 4 de outubro, na versão 1º turno quando serão resolvidas, pelo menos, as eleições proporcionais para Senadores e Deputados federais, estaduais e distritais, ou ainda, se houver, o 2º turno, no domingo 25 de outubro quando estão sujeitos ao escrutínio para eleger o Presidente, os Governadores nas majoritárias para identificarmos os novos vencedores ou a continuidade dos que já estão no poder. Nos casos das majoritárias que não tenham sido decididas no 1º turno com votação superior a 50%.

Saravá! Meu Brasil.

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