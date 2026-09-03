Eleições/26, perfil atual do eleitorado brasileiro
Poucos dias nos separam das eleições brasileiras de 2026. São, praticamente, eleições gerais. Isto porque, este ano, no Brasil serão escolhidos ou terão seus mandatos renovados: o Presidente da República, os Governadores dos 26 Estados da federação e do Distrito Federal, os 513 componentes da Câmara Federal, 2 dos Senadores por Estado e do Distrito Federal e mais, eleições para todas as Assembleias Legislativas estaduais e a distrital de Brasília.
Estão aptos a votar, segundo o TSE - Tribunal Superior Eleitoral 158,7 milhões de eleitores dos quais a maioria é feminina com 83,8 milhões (52,8%) enquanto a masculina completa com 74 milhões (47,15%) distribuída pelas regiões geográficas da seguinte maneira: sudeste, com 66,3 milhões; nordeste, com 43,5 milhões; sul, 22,1 milhões; norte, com 13,1 milhões e centro-oeste, com 12 milhões de eleitores. Vale salientar que 89,01% dos eleitores usarão a biometria.
Por estado, São Paulo possui o maior contingente eleitoral, com 34,1 milhões de eleitores cabendo a Roraima, o menor, com apenas 401,6 mil votantes, embora em relação a 2022, São Paulo tenha perdido 563,6 mil eleitores e por isso, sua participação no eleitorado nacional caiu 0,68 %,ou seja, de 22,16% para os atuais 21,48%. Minas Gerais (16,4 milhões) e Rio de Janeiro (12,9 milhões) seguem São Paulo em número de votantes.
Dada a saída dos brasileiros para trabalhar no exterior, um registro: o eleitorado lá fora aumentou em 221,8 mil votantes. Leia-se uma alta de 31,82% em relação a 2022. Um êxodo. O número de brasileiros aptos a votar no exterior passou de 697.078 em 2022 para 918,8 mil nestes 2026. Aumento significativo de 31,82%.
O TSE ainda divulgou que o número de eleitores jovens diminuiu enquanto aumentou a quantidade de votantes com 60+. O ensino médio predomina em 22 estados. As exceções são Rio Grande do Sul, Paraná, Piauí, Alagoas e Sergipe onde predomina o ensino fundamental incompleto.
“Não informada” é o item de raça ou cor no cadastro de 126 milhões de votantes o que representa 79,35% do conjunto global no qual a cor parda é a que predomina para 16,9 milhões de eleitores; para a cor branca, 11,7 milhões, a preta, com 3,6 milhões, a indígena, com 287,2 mil e finalmente, a amarela, com 229,5 eleitores.
Isto posto, é agendar o domingo, 4 de outubro, na versão 1º turno quando serão resolvidas, pelo menos, as eleições proporcionais para Senadores e Deputados federais, estaduais e distritais, ou ainda, se houver, o 2º turno, no domingo 25 de outubro quando estão sujeitos ao escrutínio para eleger o Presidente, os Governadores nas majoritárias para identificarmos os novos vencedores ou a continuidade dos que já estão no poder. Nos casos das majoritárias que não tenham sido decididas no 1º turno com votação superior a 50%.
Saravá! Meu Brasil.