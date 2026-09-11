Elton John no Rock in Rio 2026: o reencontro de uma lenda com o Brasil

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Elton John voltou ao Brasil e encerrou, na noite de 7 de setembro, a programação do Palco Mundo do Rock in Rio 2026. Aos 79 anos, o cantor e pianista britânico reuniu uma multidão no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, para uma apresentação que marcou seu reencontro com o público brasileiro após quase uma década.

A presença de Elton no festival ganhou significado especial. O artista não esteve no Brasil durante a Farewell Yellow Brick Road, turnê que marcou sua despedida dos grandes palcos e foi encerrada em 2023. O show no Rio, portanto, funcionou como uma espécie de acerto de contas com os fãs brasileiros que ficaram fora do roteiro da turnê.

No palco, Elton apresentou um repertório de 24 músicas, combinando diferentes períodos de sua carreira e priorizando sucessos que ajudaram a transformar seu nome em referência da música popular mundial.

“Bennie and the Jets”, “Tiny Dancer”, “Sacrifice”, “Rocket Man”, “Levon”, “Sorry Seems to Be the Hardest Word”, “Candle in the Wind”, “Goodbye Yellow Brick Road”, “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, “Crocodile Rock”, “I’m Still Standing” e “Skyline Pigeon” estiveram entre os destaques.

O encerramento ficou para “Your Song”, uma das composições mais conhecidas de Elton John e Bernie Taupin, além dele ter interpretado de forma extraordinária “ Skyline Pigeon”. As escolhas reforçaram o caráter afetivo da noite e aproximou o artista de diferentes gerações presentes no festival.

A relação de Elton com o Brasil, porém, vem de muito antes. Em 1995, ele realizou uma apresentação histórica no país e, antes do Rock in Rio 2026, fez questão de relembrar aquele momento nas redes sociais.

Esta foi a terceira participação de Elton John no Rock in Rio. Depois de quase seis décadas de carreira, centenas de milhões de discos vendidos e uma coleção de clássicos que atravessou gerações, o artista voltou ao festival para reafirmar a força de sua obra.

No Rio de Janeiro, piano e voz deram forma a um reencontro que ultrapassou a dimensão de um grande espetáculo. Cantou e encantou milhares presentes ao Rock in Rio 2026. Marcante, histórico e insuperável.

Para Elton John, foi a volta ao Brasil. Para o público, a oportunidade de testemunhar, mais uma vez, uma página da história da música.







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