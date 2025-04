Elzelinda da Silva Paiva, Dona Linda, para sempre querida

A- A+

Elzelinda da Silva Paiva | Foto: Arquivo pessoal

“As pessoas não morrem, ficam encantadas” - João Guimarães Rosa.

Assim aconteceu com a querida Dona Linda.

Este depoimento contou com o apoio da Dra Vivianne, notável nefrologista da Uninefron, da Dra Katia Boletreau, psicóloga da Uninefron, de funcionários e amigos da Clínica, Sassá sempre presente e do filho de Dona Linda, o Péricles.

Dona Linda não enxergava com a sua visão natural, ela enxergava com a alma. A projeção de luz física em nada se comparava com essa usina de luz espiritual dessa senhora.

Dois filhos, três netos, que ela fazia questão de declarar amor eterno. E que eles eram os mais lindos.

As paredes confessaram que ela tinha grande cumplicidade com a sua neta Poliana, sem negar o seu amor aos demais netos.

Um dos filhos me confessou que ela sempre lembrava que perdeu a visão mas não a autoridade, que andassem na linha. Senão…

Nada mais pernambucano e humano que isso.

Um anjo iluminado que a todos cumprimentava com a alegria de quem vivia de bem com a vida, amor pelos seus amigos da Clínica, amor pelos seus pets.

Se o seu encantamento nos entristeceu - até as pedras choraram -, ficamos na certeza que ela fez a passagem do mundo físico para o mundo espiritual em paz, que assim era ela, correto Dra Vivianne?

A senhora, Dra, que foi outro anjo na vida dela desde 2007 quando ela recebeu o diagnóstico de Nefropatia Diabética.

Quando os Beatles compuseram a obra-prima Blackbird em 1967/68, o mundo fervilhava com as mesmas dificuldades de agora.

E fica combinado que esta canção é um hino para os movimentos negros no mundo, algo como a aurora da libertação de um povo.

Mas como os Beatles tem sempre mais de uma leitura, bird é uma gíria para garota em inglês.

Dona Linda não foi uma Blackbird, uma garota negra, mas ela tinha a alma libertária das grandes mulheres que, apesar de suas asas quebradas, voou para os seus sonhos de liberdade e felicidade.

Se o sentimento geral é de perda material em relação a ela, é também de felicidade pela sua libertação.

Sua vida agora passeia em cores maravilhosas, ela deixou de tatear nas brumas.

Que o Esplendor do Senhor seja a sua morada, sem dores ou sofrimento.



