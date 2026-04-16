Em defesa da Jucepe

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Qualquer empresário, grande ou pequeno, concorda: as juntas comerciais são essenciais para os negócios. Delas dependem a publicidade e a legalidade dos atos empresariais – o que, bom que se diga, vai muito além de mero formalismo.

São as juntas que dão vida às empresas por meio do registro dos atos constitutivos. Também registram as deliberações dos sócios que afetam os rumos das empresas e, em plano maior, o próprio desenvolvimento econômico do estado.

A esse respeito, salta aos olhos o crescimento de Pernambuco nos últimos anos. O PIB passou de R$ 117 bilhões em 2012 para R$ 270 bilhões em 2023, segundo dados do IBGE.

Do outro lado da mesma moeda, Pernambuco tinha 144.509 empresas em 2012. Já em 2023, 277.704 empresas, como consta no Cadastro Central de Empresas do IBGE.

O número de empresas duplicou desde 2012 - mesmo ano do último concurso para a contratação de servidores de carreira para a Jucepe, a Junta Comercial do Estado de Pernambuco.

Isso mesmo. Para a supervisão de mais de 270 mil empresas, a Jucepe tem à sua disposição o mesmo número de servidores de quando supervisionava metade disso – ou, considerando os afastamentos e aposentados, um número de servidores ainda menor.

Aos olhos dos empresários pernambucanos, é quase unânime o reconhecimento de que esses servidores desempenham as suas atribuições com rigor. Como o direito não é uma ciência exata, é possível discordar no mérito de algumas decisões. Mas que cada uma dessas decisões é fruto de análises técnicas e bem fundamentadas, disso ninguém tem dúvida.

Só que o problema aqui é de quantidade, não de qualidade. Por melhores que sejam os servidores, vale o dístico drummondiano: “Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo”.

Fato é que o esvaziamento orçamentário da Jucepe dificulta, cada vez mais, o exercício de suas atividades. E o empresário pernambucano, por sua vez, desperdiça negócios e oportunidades em meio à lentidão dos processos.

Para completar, nos últimos meses a situação só se agravou. Sobretudo desde que a reforma tributária motivou uma enxurrada de registros de distribuição antecipada de lucros, de modo a evitar a incidência dos impostos recém-criados.

O reflexo disso tudo se vê na prática. Pernambuco ocupa a 17ª posição, entre os 26 estados do Brasil, quanto à velocidade para a abertura de empresas, de acordo com o Mapa de Empresas do Ministério do Empreendedorismo.

Sabe-se quão grandes são os desafios do Executivo para a elaboração do Orçamento do Estado. Só que a pouca atenção à Jucepe prejudica o ambiente de negócios e, por consequência, o potencial de desenvolvimento econômico e social de Pernambuco.

Queremos contar com uma Jucepe dotada dos recursos necessários para continuar o seu trabalho de excelência. Qualquer coisa diferente disso, custará caro ao nosso Estado.



* Advogado, presidente do Instituto Brasileiro de Finanças Digitais e vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal.



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