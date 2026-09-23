Em tempos de seguidores, seguir

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Não apenas o dinheiro em si, os bens econômicos e financeiros, as palavras, e até as pessoas, podem ter seu momento bursátil. Talvez alguns estranhem este último adjetivo. Refere-se ao que se chama Bolsa de Valores. Como se sabe, ela teve o seu começo nos Países Baixos. Na encantadora cidadezinha de Bruges. Em frente à casa da família Van der Buerse (daí bursátil).



Dizem os historiadores do assunto que na fachada daquela casa aparecia a representação talhada de três bolsas de couro. Significavam riqueza e comércio. Justamente aí em tempos (quase medievais ainda, mas apontando para a modernidade) se reuniam os comerciantes e tratavam dos seus negócios.



Se o próprio dinheiro é uma metáfora, não surpreende que bolsa seja uma espécie de metonímia. Não imaginavam aqueles neerlandeses que o mundo se transformaria em um imenso bazar (e tudo, literalmente, teria um preço), quando diziam que iam à “beurse” negociar. De beurse se vai a bourse, e desta a börse e logo bolsa. Ali pelo começo do século 17, poucos anos antes da Companhia das Índias Ocidentais decidir que era um bom negócio roubar o açúcar de Pernambuco.



No entanto, como se disse, além das transações de capitais, há as da linguagem e das relações pessoais. De quanto “custam” e quanto “valem”.



Cada época tem seu vocabulário. Termos e frases oscilam, entram e saem de moda. Hoje em dia persiste uma preferência – mais do que midiática, até maniática – pela palavra “seguir”. Ninguém diz mais “continuar” ou “prosseguir”. É sempre “seguir”.



Algum estraga-prazeres do empobrecimento e simplificação vocabulares pode tentar mostrar ou demonstrar as sutis diferenças e, sobretudo, a riqueza das e nas palavras. Será inútil. Nenhum desconforto causará. Sequer semelhante àquele desconforto da riqueza que forma o belo título – quase com um quê de paradoxo – do livro do historiador Simon Schama. É importante informar que essa foi a opção brasileira de título. Em inglês mostra-se menos poético, mas não menos interessante: “The embarassment of riches”.



Esse livro merece ser lido por todos os curiosos a respeito da evolução histórica das decisões relacionadas à economia com consequências na atualidade. De resto, não concentremos o tema num tempo demasiadamente específico, pois a história é um processo. E realiza-se a “longa duração” proposta pelos franceses. Antes da cobiça pelas chamadas “terras raras”, os países mais poderosos tratavam de tomar conta de outras riquezas desta parte do mundo.



Neste tempo atual em que a maioria insiste em querer distinguir-se fazendo coisas iguais, não parece haver espaço para sutilezas. Daí que nada mais piora, se acentua, aumenta, simplesmente “escala”. Todos parecem escalar o emprego da palavra escalar. E nem falemos do substantivo “escala” 6 x 1. Em tempos em que todos “seguem” e há “seguidores” para tudo, “deixemos de coisas, cuidemos da vida”, como diz Belchior, “Na hora do almoço”.







* Escritor, historiador e antropólogo. Membro das Academias Pernambucana e Paraibana de Letras.



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